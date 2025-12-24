Un taller presencial para crear música a partir de tecnología reutilizada

Este sábado 27 de diciembre, a partir de las 19, se desarrollará el taller presencial Subversión Digigol en Gato Negro Cultural, ubicado en Tucumán 355 de la ciudad de Paraná, bajo la coordinación del músico y desarrollador Ciro Mendoza. La actividad está pensada como un espacio de formación y experimentación práctica, orientado a recuperar viejas computadoras, tablets y teléfonos celulares para la creación musical, con el objetivo de promover el uso creativo de tecnologías en desuso y acercar al público a la producción de música chiptune, también conocida como música 8bit. El encuentro está destinado a personas jóvenes y adultas interesadas en la música, la programación, la reutilización tecnológica y las prácticas digitales alternativas.

El taller propone un abordaje concreto sobre cómo transformar dispositivos considerados obsoletos en herramientas de creación sonora, utilizando principalmente el software LSDJ, una plataforma ampliamente utilizada dentro de la escena chiptune para programar música en sistemas de bajo recurso. A lo largo de la jornada, los participantes trabajarán sobre conceptos básicos de programación musical, lógica de secuencias y diseño sonoro, poniendo el foco en la experimentación directa y en el aprendizaje junto a otros. Desde la organización adelantan que no se requiere experiencia previa en el tema, ya que la propuesta está diseñada tanto para estudiantes y músicos como para curiosos, entusiastas de la tecnología y personas interesadas en nuevas formas de producción cultural.

El chiptune es una subcultura dentro de la música electrónica que se caracteriza por el uso de chips de sonido originales de antiguas consolas de videojuegos y computadoras personales de mediados de la década del 80. Este movimiento se posiciona como una práctica crítica frente a las lógicas de consumo tecnológico y la obsolescencia programada, que promueve la reutilización de dispositivos y la apropiación creativa de herramientas que quedaron fuera del circuito comercial. En ese marco, el taller.

La actividad estará a cargo de Ciro Mendoza, nacido en Buenos Aires en 1981, quien cuenta con una trayectoria sostenida dentro de la escena chiptune argentina. Mendoza desarrolla su trabajo artístico bajo el alias Cinematronic y también se desempeña como desarrollador con el nombre Krank. Además, es cofundador del sello Blipblop y participa activamente en distintos espacios vinculados a la música electrónica experimental y la cultura digital independiente.

Por consultas, comunicarse a través de Instagram a @gatonegrocultural o a @ciro.ciberdelia