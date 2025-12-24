La Casa de la Cultura abrió la convocatoria 2026 para exposiciones en sus salas

La Casa de la Cultura de Entre Ríos lanzó oficialmente la convocatoria 2026 destinada a artistas visuales, fotógrafos y creadores que trabajen en distintos lenguajes contemporáneos, con el objetivo de conformar la agenda anual de exposiciones del próximo año. La iniciativa está dirigida a quienes deseen presentar proyectos para exhibirse en alguno de los tres espacios del organismo, ya sea la Sala Expandida, orientada a obras en diversos formatos, la Sala de Madera, destinada específicamente a fotografía; y la Salita Vacía, concebida como un espacio para instalaciones y propuestas vinculadas al laboratorio audiovisual. La convocatoria permanecerá vigente hasta el 26 de enero de 2026, sin posibilidad de prórroga, y las propuestas deberán enviarse exclusivamente por correo electrónico.

El llamado es impulsado por el equipo de La Casa de la Cultura con la finalidad de promover la producción artística, fortalecer el intercambio cultural y ofrecer un espacio de exhibición y encuentro para creadores de la provincia y de otras regiones. A través de esta convocatoria, la institución busca conocer nuevas miradas, proyectos en desarrollo y obras consolidadas. La selección de los proyectos permitirá organizar un calendario anual que refleje la diversidad de prácticas, lenguajes y enfoques presentes en el campo artístico actual.

Desde la organización remarcaron que no se aceptarán presentaciones fuera de término y que el cierre del 26 de enero de 2026 es definitivo. Una vez finalizada la etapa de recepción, el equipo de La Casa de la Cultura evaluará cada proyecto recibido y definirá cuáles integrarán la programación expositiva del año 2026. Los artistas seleccionados serán notificados exclusivamente por correo electrónico, luego del cierre formal de la convocatoria.

Las personas interesadas en participar deberán enviar su propuesta al correo electrónico casaculturaentrerios@gmail.com dentro del plazo establecido.