El Concurso Ópera Prima otorgará financiamiento a seis largometrajes de ficción

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) anunció la apertura del Concurso Ópera Prima 2025, una convocatoria nacional destinada a productores mayores de 18 años que se presenten junto a directores que aspiren a realizar su primer largometraje de ficción, con el objetivo de impulsar proyectos audiovisuales emergentes y fortalecer el desarrollo de nuevas voces dentro del cine argentino. El concurso se desarrollará mediante un proceso de inscripción digital, estará abierto hasta el 9 de enero de 2026.

La iniciativa está orientada a acompañar a productores que trabajen junto a realizadores en su primera experiencia en la dirección de un largometraje de ficción, ofreciendo un respaldo económico que permita transformar ideas y proyectos en producciones concretas. A través de este concurso, el Incaa busca fomentar la creatividad emergente, incentivar la aparición de nuevos talentos y contribuir al recambio generacional dentro del sector audiovisual, poniendo como aspecto central el financiamiento para la concreción de proyectos cinematográficos de mayor escala.

Según lo establecido en la convocatoria, serán seis los proyectos seleccionados en esta edición del Concurso Ópera Prima 2025. Cada uno de ellos recibirá un premio de doscientos cincuenta mil dólares estadounidenses, destinados a la producción del largometraje. El monto asignado apunta a cubrir distintas etapas del proceso productivo, desde el desarrollo hasta la realización.

La convocatoria está dirigida específicamente a productores argentinos mayores de edad que presenten proyectos de largometrajes de ficción junto a directores que no hayan dirigido previamente un largometraje en ese género. La evaluación de los proyectos estará centrada en la originalidad de las ideas, su potencial y la factibilidad de producción.

En cuanto a las modalidades de inscripción, el Incaa informó que los proyectos deberán ser presentados exclusivamente a través de la plataforma digital Incaa en línea.

Para realizar consultas, comunicarse por correo electrónico a concursospromocion@incaa.gob.ar