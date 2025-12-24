El ciclo América en Cuero suma una nueva edición con propuestas musicales

Este viernes 26 de diciembre, desde las 21, se realizará una nueva edición del ciclo América en Cuero en Casa Encendida, ubicada en Andrés Pazos 179. La actividad se desarrollará a través de presentaciones musicales en vivo, una clase abierta de salsa y un cierre a cargo de una DJ especializada en ritmos caribeños, con la intención de repasar las principales expresiones culturales latinoamericanas.

La programación de América en Cuero Volumen IV comenzará con la apertura de puertas a las 21, mientras que a las 22 Habana Salsa dará inicio a la noche con una clase abierta de salsa pensada como instancia de participación e integración con el público, y estará destinada a quienes se acercan por primera vez al baile y también a quienes ya tienen experiencia.

A las 23 será el turno de Iré llú Batá, agrupación dedicada a la música afro cubana, que ocupará el centro de esta edición del ciclo. Su presentación estará enfocada en los ritmos tradicionales de raíz africana, donde los elementos fundamentales serán el tambor, la voz y el canto. Según los organizadores, esta propuesta representa el eje conceptual de América en Cuero, al recuperar expresiones musicales vinculadas a la memoria, la espiritualidad, la identidad y la tradición.

El cierre de la noche estará a cargo de DJ Gabi Irigoitia, la encargada de desplegar una selección musical orientada a la salsa y otros ritmos afines, extendiendo la pista de baile hasta el final del encuentro.

Durante toda la noche, el espacio cultural ofrecerá servicio de barra y opciones de comida, acompañando el desarrollo de la actividad.

La entrada será libre y gratuita.