Peaky Blinders y el primer adelanto que revela el destino de Tommy Shelby

Netflix presentó el primer adelanto oficial de Peaky Blinders: el hombre inmortal, la esperada serie que continúa la historia creada por Steven Knight y que llegará a la plataforma el 20 de marzo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el avance deja en claro que la saga entra en una nueva dimensión, ya que Cillian Murphy reaparece como un Tommy Shelby más oscuro y enigmático que nunca, quien pronuncia una frase que estremeció a los fanáticos: “El hombre que un día fui, desapareció”.

La estética inconfundible de la serie regresa intacta, reforzando la idea de que el legado de la familia Shelby sigue vigente.

Desde Netflix confirmaron que el universo se expandirá con dos nuevas temporadas, cada una de seis episodios de una hora, que funcionarán como secuela directa de los hechos narrados en el film.

La historia dará un salto hasta 1953, con un Reino Unido atravesado por la reconstrucción tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.

En ese contexto, Birmingham se convierte nuevamente en un campo de batalla, esta vez dominado por disputas económicas, ambiciones políticas y una feroz lucha por el control del renacer de la ciudad.

Fuente: Noticias Argentinas.