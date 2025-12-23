Multisectorial de Derechos Humanos denunció al gobierno provincial por despidos en áreas de Memoria

La Multisectorial de Derechos Humanos de Entre Ríos emitió este martes un comunicado en el que alertó sobre despidos en el Estado provincial y denunció un nuevo “ataque a las Políticas de Memoria”, en el marco de decisiones adoptadas por el gobierno entrerriano a días de las fiestas de Navidad.

Bajo el título “ALERTA: Despidos en el Estado Provincial y nuevo ataque a las Políticas de Memoria”, el documento fechado el 23 de diciembre advierte que, al finalizar la jornada laboral, se conoció un decreto que autoriza la renovación de solo algunos contratos temporarios. “A un día de las tradicionales fiestas por Navidad y habiendo terminado la jornada laboral del día de hoy, 23 de diciembre, nos encontramos con un Decreto que autoriza la renovación de algunos contratos temporarios de trabajadores que figuran en un listado adjunto a dicha norma”, señala el comunicado enviado a ANÁLISIS.

La Multisectorial remarca que la situación genera alarma y desconcierto entre los empleados estatales, ya que muchas personas no tienen información sobre la continuidad de sus vínculos laborales. “En este momento, trabajadores de todo el Estado Provincial y de diversas reparticiones se están comunicando para intentar dar con la dimensión de la cantidad de personas que no tienen información sobre la renovación de sus contratos”, advierten.

En ese marco, el espacio cuestiona con dureza la falta de comunicación oficial. “Señalamos el mutismo por parte del Gobierno, aportando al dolor, a la incertidumbre, a la crueldad, a la imposibilidad de pensar en otra cosa que no sea un futuro oscuro e incierto”, expresaron.

El comunicado también denuncia un fuerte retroceso en materia de derechos humanos y memoria histórica. “A tres meses de la conmemoración del 50 aniversario de la última dictadura cívico militar, el Gobierno de Frigerio decide terminar de destruir las Políticas de Memoria, Verdad y Justicia”, sostienen, y precisan que esta situación se expresa en el despido de trabajadores del Registro Único de la Verdad y Derechos Humanos.

Finalmente, la Multisectorial de Derechos Humanos de Entre Ríos exigió una respuesta urgente por parte del Ejecutivo provincial. “Le exigimos al gobernador Frigerio y sus funcionarios una respuesta inmediata y la reincorporación de todos los trabajadores y trabajadoras”, concluye el comunicado.