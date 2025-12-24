El Gobierno lanzó el concurso para privatizar la principal empresa de transporte de energía eléctrica

El Gobierno autorizó el llamado a concurso público nacional e internacional para la venta de las acciones que la estatal Enarsa posee en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec), que controla de Transener, la principal compañía de transporte eléctrico del país.

La medida se oficializó este miércoles con la resolución 2090, publicada en el Boletín Oficial. El Ejecutivo podría recaudar unos US$200 millones por la venta de acciones dado el valor de mercado de la transportadora.

Los operadores interesados en adquirir las acciones de Transener tendrán tiempo hasta el 23 de marzo de 2026 para presentar sus ofertas, mediante la plataforma CONTRAT.AR. En tanto, las consultas por el pliego estarán habilitadas hasta el 13 de marzo.

Citelec posee el 52,65% del capital accionario de Transener, lo que incluye la totalidad de las acciones clase A (51%) y un 1,65% de las acciones clase B.

La firma Transener tiene a su cargo la operación y el mantenimiento de 15.000 kilómetros del sistema de extra alta tensión de 500 kV. Además, opera el 85% de la red y supervisa el 15% restante.

Enarsa fue creada por la Ley 25.943 con el objetivo de realizar la exploración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos junto al transporte, el almacenaje, la distribución, la comercialización e industrialización de estos productos y sus derivados.

El Gobierno firmó los contratos de las represas del Comahue

Al inicio de esta semana, el Gobierno firmó los contratos de concesión y transferencia de acciones para la operación privada de las represas hidroeléctricas del Comahue. Totaliza una recaudación de US$706,8 millones.

Los contratos alcanzaron a los complejos Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados, sobre los ríos Limay y Neuquén. Con la formalización de los acuerdos, se habilitó el inicio inmediato de la transición operativa hacia las empresas adjudicatarias.

Según informó la Secretaría de Energía, el monto obtenido “representa una valorización significativa” de esos activos y refleja “el interés del sector privado en invertir, operar y modernizar uno de los complejos hidroeléctricos más relevantes del país”.