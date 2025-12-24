Hay alerta naranja y amarilla por tormentas y vientos en 19 provincias

En vísperas de la Nochebuena y la Navidad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió varios alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos para este miércoles 24 de diciembre, con un total de 19 provincias afectadas. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que en algunas zonas se podrán registrar “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

La alerta naranja por tormentas rige en el sudoeste de Santiago del Estero, el noroeste de Córdoba, el noreste de La Rioja y el este de Catamarca. En esas áreas, el SMN advirtió que el fenómeno estará caracterizado por tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 80 y 150 mm, que podrían ser superados de manera puntual.

La alerta amarilla por tormentas alcanza la ciudad de Buenos Aires, al este de Jujuy, el centro y este de Salta, el este de San Juan, el centro y norte de San Luis, el norte de La Pampa, Entre Ríos y amplias zonas de la provincia de Buenos Aires. En estos sectores se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y abundante caída de agua en cortos períodos.

Para ciertas zonas de las provincias de Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, La Rioja, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán, en tanto, rige una alerta naranja.

Además, el SMN emitió alerta amarilla por viento para Santa Cruz, Chubut y la costa este de Tierra del Fuego. En esas regiones, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades de entre 45 y 55 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora de manera puntual.

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones. Para las zonas bajo alerta naranja por tormenta, aconsejó seguir las instrucciones de las autoridades locales y mantener la calma, salir solo si es estrictamente necesario y permanecer en construcciones cerradas como viviendas o edificios públicos. También recomendó desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas, evitar zonas inundables y no circular por calles anegadas. Asimismo, sugirió retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín, radio a pilas y linterna, cargar los celulares con anticipación y tener agendados los números de Protección Civil, Bomberos y Policía.

En el caso de la alerta amarilla por viento, el organismo recomendó evitar salir, asegurar objetos que puedan ser arrastrados como macetas o muebles livianos, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles, árboles o postes, y extremar la precaución al conducir.

El pronóstico del SMN anticipa temperaturas elevadas en gran parte del centro y norte. En Córdoba se prevé una máxima de 35°C y una mínima de 21°C; en Tucumán, 33°C y 21°C; en Santa Fe, 35°C y 22°C; y en Entre Ríos, 35°C y 22°C. En Jujuy, los valores oscilarán entre 31°C y 18°C; en Salta, entre 30°C y 17°C; y en Misiones, entre 30°C y 21°C.

Para la región de Cuyo y el oeste del país, el SMN indicó que en La Rioja la temperatura máxima alcanzará los 35°C y la mínima será de 22°C; en Santiago del Estero, 33°C y 21°C; en San Luis, 29°C y 23°C; en San Juan, 33°C y 19°C; y en Mendoza, 30°C y 21°C. En la Patagonia, se esperan condiciones más templadas: en Río Negro la máxima será de 24°C y la mínima de 16°C; en Chubut, 24°C y 13°C; y en Santa Cruz, 15°C y 7°C.

Para el jueves 25, en tanto, se presentará un descenso de la temperatura, una mínima de 20°C y una máxima de 29°C. El cielo estará parcialmente nublado, con presencia de sol y una muy baja probabilidad de lluvias, entre 0% y 10%, lo que anticipa una jornada más estable para el almuerzo de Navidad.