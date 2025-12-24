Marcelo Tinelli llegó a un acuerdo millonario con su histórica vestuarista

Marcelo Tinelli resolvió uno de los litigios más sensibles de su carrera. Se trata de la demanda iniciada por María Vilariño, su vestuarista histórica, quien figuraba primera en la extensa lista de reclamos judiciales contra el conductor.

A través de Marina Calabró, la causa, radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 4 bajo la carátula “Vilariño María del Carmen contra Tinelli, Marcelo Hugo y otros s/ despido”, llegó a su fin tras un acuerdo extrajudicial homologado por la Justicia.

Según trascendió, Tinelli y Vilariño pactaron una suma total de 90 millones de pesos, que serán abonados en tres cuotas de 30 millones cada una.

Al tipo de cambio estimado, el acuerdo ronda los 60 mil dólares, una cifra que, si bien generó debate en el ambiente, permitió cerrar definitivamente el litigio. De hecho, ya se habría cancelado la primera cuota, de unos 25 mil dólares, quedando pendientes las restantes para completar el total acordado.

En el ambiente laboral señalan que, más allá de los números, Vilariño habría priorizado cerrar el ciclo y evitar un proceso aún más largo y desgastante.

Si bien este acuerdo representa una buena noticia para el conductor, no todos los reclamos estarían encaminados de la misma manera.

En relación a otras deudas importantes, como la que mantiene con Scaglione, aseguran que existen charlas informales, pero sin voluntad concreta de pago por el momento.

Fuente: Noticias Argentinas.