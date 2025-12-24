Este domingo, el Patio de Yasú despedirá el año con una peña folklórica

Este domingo 28 de diciembre, desde las 20, se realizará La Peña Yasú en el patio de la cervecería Yasú, ubicada en Dr. Gesino 104 de la ciudad de Paraná. La propuesta reunirá a músicos locales y regionales, servicio de cantina y gastronomía, en una jornada pensada para despedir el año a través del encuentro, la música folklórica y la participación del público. La actividad es organizada por el equipo de la cervecería Yasú y se desarrollará al aire libre, en su espacio de fábrica y patio.

La programación musical contará con la participación de Bernardita Gutiérrez, Arapoty Dúo, Alma en Peña y el Gustavo Reynoso Trío, conformando una grilla diversa dentro del folklore y sus expresiones más actuales y tradicionales. Desde la organización indicaron que habrá sorpresas durante el desarrollo del evento, como un carácter más que se suma al especial cierre de año.

Además de la música en vivo, la Peña ofrecerá una propuesta gastronómica vinculada a la cocina paisana, acompañada por servicio de cantina con un amplio catálago de comidas y una selección de cervezas elaboradas en la fábrica, junto a cervezas invitadas. El espacio del patio permitirá al público recorrer distintos sectores, compartir mesas y disfrutar del evento de manera distendida. La organización señaló que la idea es generar un ámbito accesible, familiar y abierto, donde el folklore funcione como un eje de encuentro cultural y social.

Desde la cervecería Yasú destacaron que esta peña es posible gracias al trabajo colectivo y al acompañamiento de muchas personas que colaboran y apoyan el proyecto a lo largo del año, y que esta celebración también es una manera de agradecer el vínculo que el público genera entre el espacio cultural y los artistas.

La entrada será libre y gratuita.