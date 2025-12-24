Supersonic presentará un tributo a Oasis en Tribus Club de Arte

La banda Supersonic ofrecerá este viernes 26 de diciembre, a las 21, un espectáculo tributo a Oasis en Tribus Club de Arte, ubicado en República de Siria 3572, en la ciudad de Santa Fe, con el objetivo de recrear en vivo el repertorio clásico del grupo británico liderado por los hermanos Gallagher. La propuesta se desarrollará en formato de show en vivo, con entradas anticipadas en venta y capacidad limitada, y está dirigida tanto a seguidores históricos de la banda inglesa como a público interesado en la música británica de los años noventa.

El recital forma parte de la programación habitual de Tribus Club de Arte, un espacio que funciona como escenario para presentaciones musicales de distintos géneros y estilos. En esta oportunidad, Supersonic subirá al escenario con un repertorio centrado en los temas más representativos de Oasis, grupo que marcó una época dentro del britpop y la escena musical internacional. Según informaron desde la organización, el espectáculo busca respetar el sonido, la energía y la impronta de las canciones originales, apelando a una puesta en escena que remite a los años de mayor popularidad de la banda homenajeada.

El nombre Supersonic remite directamente a uno de los temas más destacados de Oasis. Supersonic fue el sencillo debut del grupo británico, compuesto por Noel Gallagher e incluido en su primer álbum, Definitely Maybe. La canción fue lanzada el 11 de abril de 1994 y, aunque alcanzó el puesto número 31 en el ranking oficial del Reino Unido, con el paso del tiempo pasó a ser una de las piezas más escuchadas del repertorio de la banda. Además, fue interpretada durante la primera aparición televisiva de Oasis a nivel nacional, el 18 de marzo de 1994, en el programa The Word, emitido por Channel 4.

A lo largo de los años, Supersonic mantuvo un lugar destacado dentro de la discografía del grupo y en la consideración de sus propios integrantes. Noel Gallagher llegó a mencionar que se trata de su canción favorita de Oasis, según consta en el DVD de Definitely Maybe. El sencillo acumuló más de 215 mil copias vendidas con el correr del tiempo. Estos antecedentes forman parte del concepto que la banda tributo retoma para construir su identidad y su propuesta artística.

El acceso será mediante entrada con consumición, que podrá adquirirse en la boletería del espacio cultural. Capacidad limitada.