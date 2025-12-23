Rige un alerta amarillo por tormentas para Nochebuena en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo para toda la provincia de Entre Ríos por tormentas fuertes para este miércoles por la noche.

Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas que pueden superar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 22 grados y la máxima alcanzará los 35 grados. En la capital y alrededores se espera un día con cielo parcialmente nublado con tormentas por la noche.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 22 grados y una máxima de 35 grados. Allí también se prevé una jornada con algunas nubes y con anuncio de tormentas para la noche.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 22 grados y una máxima de 34 grados. En estas localidades se espera un día parcialmente nublado con tormentas por la noche.

Fuente: Ahora.