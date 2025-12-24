Fútbol: Enrique Cesana, el nuevo coordinador de selecciones nacionales

Bernardo Romeo dejó vacante este martes el cargo de coordinador de selecciones nacionales juveniles y la AFA no tardó en encontrarle reemplazante. Tras seis años de gestión, el exdelantero aceptó un cargo similar en los Estados Unidos y las autoridades designaron a un miembro de su equipo de trabajo para sucederlo en el cargo: Enrique Cesana.

Si bien su nombre puede no sonarle al hincha común, lo cierto es que Quique venía desempeñándose junto a Bernie como preparador físico de las mismas divisionales, por lo que se ahorrará el período de adaptación y conocimiento de los planteles que tendrá a cargo.

Además, confirma la conformidad con el rumbo de la gestión del ídolo de San Lorenzo, manteniéndolo en igual sentido.

Cesana, de 55 años, tendrá a cargo la preparación integral de los equipos y la importante tarea de supervisión del scouting, por ejemplo, del Departamento que se encarga del área en España a la caza de talentos de ascendencia Albiceleste. Hoy, el área se encuentra a cargo de Juan Manuel Tassi.

El flamante entrenador es oriundo de Morteros, Córdoba, y había arribado a su anterior cargo en 2017 junto a su coprovinciano Pablo Aimar. Como jugador registró pasos por las inferiores de Newell’s y Unión.