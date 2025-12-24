Tesuri despejó las dudas: “No escuché ofertas, mi cabeza y mi familia están en Atlético Tucumán”

En Atlético Tucumán resulta una prioridad transitar el camino de las certezas. En el armado del plantel, las necesidades están claras: el Decano debe asegurar la columna vertebral, aquellas piezas clave que serán los cimientos de un equipo en reconstrucción. En ese escenario, el entrerriano Renzo Tesuri, por trayectoria, nivel y energía, se erige como uno de esos nombres indispensables.

El plantel atraviesa su segunda semana de pretemporada en el complejo Ojo de Agua y el volante compartió sus primeras sensaciones tras el regreso a las prácticas. “Estamos muy contentos por volver. Hay expectativa, arranca todo de cero. Queremos prepararnos bien para tener un buen campeonato”, señaló el jugador.

Con la partida de referentes históricos como Guillermo Bebe Acosta y Leandro Díaz, sumada a la inminente salida de Marcelo Ortiz, Tesuri se instala como una de las voces fuertes del vestuario. Y lo asume con naturalidad. “Sé que ya hace muchos años que estoy acá en el club y, obviamente, capaz que quede como uno de los referentes. Ahí está Adri (Sánchez), llegó Leo (Di Plácido), que va a dar una mano y va a sumar mucho con su experiencia. Voy a sumar donde me toque, como siempre lo dije, y estoy muy contento”.

Otras declaraciones del entrerriano

Más adelante describió: “Estamos bien, muy bien. La verdad es que siempre hubo un grupo muy fuerte, muy unido. Se han ido muchos jugadores y obviamente duele, porque el Loco y el Bebe nos marcaban un camino. Ahora hay que asumir esa responsabilidad y tirar todos para el mismo lado”.

Así como Atlético necesita de Tesuri, el volante también necesita del club. Estas semanas de entrenamiento resultan vitales para el entrerriano, quien hace poco se recuperó de una rotura de ligamentos que lo marginó gran parte del año -con un retorno acelerado por la urgencia de la pelea por el descenso- y requiere una puesta a punto ideal para recuperar el ritmo perdido. “Me siento bien, muy contento. Hoy estoy mentalizado en esta pretemporada, que para mí va a ser fundamental. Le estoy metiendo con muchas ganas porque sé que la necesito y también sé que es la única forma de ponerme a tono como estaba antes”, explicó.

En relación al futuro, Tesuri despejó cualquier duda sobre una posible salida. “Estoy con la cabeza acá en Atlético. Me quedan dos años más de contrato. Después de esta lesión, mi cabeza y mi familia saben que es solamente estar acá en Tucumán, enfocarme, volver a agarrar el nivel con el que terminé. Sinceramente no escuché ninguna oferta ni nada, quiero hacer las cosas bien acá, hacer una buena pretemporada y volver a mi nivel”, sentenció.