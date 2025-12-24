Federico Bravo: "El sueño de todos sería llevar de vuelta a Patronato a Primera"

Federico Bravo habló sobre su retorno a Patronato y sus ganas de pelear por el ascenso.

El mediocampistsa Federico Bravo es una de las incorporaciones que mostrará Patronato con vistas a la temporada 2026 de la Primera Nacional. El regreso del futbolista al elenco entrerriano se da tras varios días de decisiones intensas, mudanzas y negociaciones, en los que el mediocampista priorizó el proyecto deportivo y el deseo de volver a sentirse valorado.

“Estuve a punto de quedarme en Chacarita, después estuve ahí cerca de quedarme en otros clubes de Buenos Aires y finalmente me decidí por Patronato”, relató.

Al explicar qué terminó de torcer la balanza, Federico Bravo fue claro en declaraciones a Canal 11. “Me llamó el técnico, me llamó Gustavo Abdala, que siempre en todos los mercados tiene intenciones de llevarme y por último también me llamó el presidente. Eso hizo que uno valore, que me quieran, que insistan”, expresó.

El mediocampista destacó que Patronato “hizo una buena campaña el año pasado” y valoró la continuidad de una base del plantel. También resaltó la llegada de un entrenador con experiencia en la categoría. “Veo un potencial, ojalá que así pueda ser”, afirmó, dejando en claro que su retorno no es solo por cuestiones emocionales, sino por convicción futbolística.

El objetivo es claro y ambicioso. “El sueño de todos lógicamente sería llevar de vuelta a Patronato a Primera”. Sin embargo, fue prudente al remarcar la dificultad del camino: “Hay mucho por trabajar en una categoría con muchos equipos muy parejos”.

Consultado sobre su rol en cancha, el volante central explicó dónde se siente más cómodo. “Donde mejor me siento es de volante central, cuando estoy solo en el medio”, señaló, aunque reconoció que la Primera Nacional muchas veces exige adaptarse al doble cinco. “Lo he hecho muchas veces y también me siento cómodo”, agregó, mostrando versatilidad y predisposición.