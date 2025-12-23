El entrerriano Emiliano Stang continuará en el equipo campeón del TC2000

Matías Rossi y Emiliano Stang seguirán manejando para Toyota Gazzoo Racing.
Luego de ser protagonista hasta la última fecha del TC2000, el piloto crespense Emiliano Stang -subcampeón del torneo y ganador de la Copa Rookie- fue confirmado como piloto del Toyota Gazoo Racing YPF Infinia. Durante el certamen que consagró a su compañero Matías Rossi, la estructura comandada por Darío Ramonda informó que ambos corredores seguirán en 2026.
Con el entrerriano, Toyota logró una excelente temporada con 16 podios en 12 carreras con 6 triunfos: 4 de Stang, que fue el máximo ganador en 2025, y 2 de Matías Rossi. En el 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA, el piloto de Del Viso terminó primero con un total de 208 puntos, mientras que el de Crespo quedó segundo con 186.
Para Toyota será su temporada Nº27 de manera ininterrumpida dentro del TC2000, donde consiguió un total de 5 campeonatos de pilotos: 4 con Matías Rossi (2011, 2013, 2020 y 2025) y 1 con Norberto Fontana (2002); 5 títulos de equipos (2002, 2011, 2013, 2020 y 2025) y 4 de marcas (2011, 2013, 2020 y 2025). Además, es el primer equipo en salir campeón en la nueva era SUV de la categoría con el Toyota Corolla Cross GR-S. En 2026 buscará seguir haciendo historia en el TC2000.
Sobre la continuidad de ambos pilotos, Darío Ramonda expresó: “La dupla que logramos este año con Matías Rossi y con Emiliano Stang fue muy satisfactoria. Conseguimos ser campeones en todo lo que se puso en juego. Tengo la convicción y el sentido de que el equipo está preparado para darle continuidad a este proyecto. Ya estamos con la mente puesta en los objetivos y los trabajos planteados para el 2026 con los dos pilotos”.