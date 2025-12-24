Se filtraron audios entre Salazar y Redrado: reproches y una fuerte frase sobre Matilda

El conflicto judicial y mediático entre Luciana Salazar y Martín Redrado sumó un capítulo decisivo tras la difusión de una serie de audios que ya forman parte del expediente y que exponen, sin intermediarios, la dinámica que mantuvieron durante años en torno a Matilda.

A través de Lape Club Social, en los registros se escucha, en primer lugar, a un secretario de Redrado coordinando pagos vinculados a la escolaridad de la niña.

En ese audio, el colaborador explica que intentó realizar la transferencia correspondiente al colegio, pero que la operación fue rechazada por falta de datos bancarios completos y detalla que sólo figuraba el número de cuenta y no el CBU, y que incluso en meses anteriores había tenido que acercarse personalmente a una entidad bancaria para poder concretar el pago.

“Martín me preguntó si lo había hecho, yo le dije que sí, pero la transferencia me llega rechazada. Estoy llamando al colegio, mandé mails, necesito el CBU”, se escucha decir al secretario, quien remarca que la gestión se hacía a pedido directo de Redrado.

La tensión escala en un segundo tramo de los audios, donde el intercambio ya no gira en torno a cuestiones administrativas sino emocionales, allí la modelo expresa con crudeza su posición sobre el lugar que Redrado ocupaba en la vida de su hija: “Mi hija no es alguien para esconder”.

En ese mismo diálogo, Luciana plantea una comparación directa con los otros hijos del economista y lanza un reclamo que expone su dolor: “¿Por qué con unos sí y con otros no? ¿Cómo se lo explico a una nena cuando crezca?”.

La modelo fue más contundente al marcar un límite: “Si vas a sumar, bienvenido. Si vas a retroceder, retrocedé con otros, con nosotras no”, se la escucha decir, antes de remarcar que su hija ya tiene una figura que la ama profundamente y da la vida por ella.

El momento más crudo del intercambio llega cuando Salazar lanza una frase directa, sin rodeos: “El problema sos vos, no son tus hijos, no es tu novia, sos vos. Te lo dice una persona que estuvo ocho años al lado tuyo y lo padeció”.

En ese pasaje, Redrado vuelve a mostrarse sin una respuesta confrontativa, lo que refuerza la lectura de que el vínculo ya estaba completamente deteriorado.

Finalmente, estos audios reflejan que en distintos momentos, Redrado reconoció haberse “hecho cargo” de ciertos gastos y procesos vinculados a Matilda, aunque hoy niega ese rol y sostiene que cualquier compromiso fue asumido bajo presión.

