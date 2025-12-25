Maggie Cullen, lanzó su nuevo disco, ´Décimas´: “Fui haciendo un proceso para encontrar mi propia voz”

Un disco bien criollito, folklórico y latinoamericano. Esa podría ser una definición posible para “Décimas” (2025), el segundo disco de la cantante, compositora e intérprete Maggie Cullen, “Intenté ahondar más en esta búsqueda de estudiar nuestro folklore con sus diversidades y riquezas. Pero también trabajar en la música latinoamericana, que en definitiva es lo que más gusta. Estoy aprendiendo todo el tiempo”, explica Cullen, una joven y talentosa cantautora de 25 años. “En paralelo fui haciendo un proceso muy importante para encontrar mi propia voz y empezar a componer un poco más, por eso este disco tiene varias canciones que son mías”, precisa, quien presentará el nuevo disco el 24 de abril de 2026 en el Teatro Ópera (Corrientes 860), publicó el diario Página/12.

Durante el verano, tocará en diversos festivales folklóricos del país: Cosquín, Jesús María, Diamante y Laborde. Oriunda de la Ciudad de Buenos Aires, Cullen está íntimamente ligada a la canción de raíz folklórica. En este caso, entrega un disco con quince canciones –entre propias y de otros autores- con un sonido tradicional, pero con un enfoque actual. “Quería ir a ese sonido. Estos años me dieron mucho viaje y la posibilidad hermosa de poder conocer a la gente y a los paisajes a los que les estoy cantando”, dice sobre el sonido criollo y federal del disco. “Entender en primera persona esta cultura tan específica de cada región y cada provincia. Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Chaco, Misiones, Entre Ríos, el sur, por todos lados fuimos”, resaltó en el diario Página/12.

“Todo eso me enriqueció y hace que hoy el disco llegue desde otro lado, por la misma relación mucho más íntima con el folklore”, dice. Con producción de Popi Spatocco, Décimas propone un recorrido por ritmos folklóricos de todo el país: desde tonadas cuyanas hasta chacareras, chamamé, música andina y surera. En el disco, participan el cantautor santiagueño Raly Barrionuevo en una versión de “Coplas del valle” (de Ramón Navarro), Ivonne Guzmán de La Delio Valdez en “De qué callada manera” (de Pablo Milanés) y Kevin Johansen con una canción inédita, “Corazonada”. “Kevin tenía algunas frases y la terminamos de armar en el estudio”, cuenta Cullen. “Yo soy bastante estructurada, me gusta saber qué voy a hacer y de qué forma, y él todo lo contrario. Entonces, para mí fue un gran aprendizaje”, revela.

Además, el disco presenta una canción desconocida y nunca grabada de Raúl Carnota y Jorge Marziali, “La sin pena”. “La conocí por una vieja grabación de radio. Estas quince canciones son las que yo elijo hoy y las que me representan en lo que soy y quiero decir”, enfatiza.

Una de las perlitas del disco es la versión de “Cuando ya empiece a quedar solo”, una canción de Charly García escrita para Sui Géneris. “La venía cantando en vivo y pasaba algo muy especial en la gente. Me parecía que tenía la potencia suficiente. Es una verdadera obra de arte esa canción que Charly escribió muy joven, a los 22 años. A mí me encanta el rock nacional y siempre escuché Charly, Fito, Spinetta, Fabi Cantilo”, cuenta. Entre las propias, aparecen “La sencilla” (compuesta con Nacho Abad), “Ay, carnaval” (con Pachi Herrera) y “Décimas”.

-Es bastante representativo en cuanto a regiones: hay colores andinos, ritmos del noroeste, algo litoraleño. ¿Buscaste desde el inicio esa amplitud?

-No es que me lo puse como un fin, pero las ganas mismas me fueron pidiendo. Quería grabar un chamamé, pero esta vez con un acordeón, “Para volver a soñar” (de Gómez-Núñez-Cáceres). Había una tonada que me había enamorado hace tiempo, “Nada más que una tonada” (de Ernesto Villavicencio), y una cueca de Jaime Dávalos que encontré y que nadie había grabado, “Tiro libre”. Me pasó lo mismo con el estilo surero del Polo Giménez, “Campo nomás”. Las chacareras y las zambas salieron muy fáciles. También quise grabar “Coplas del valle” porque este año falleció Ramón Navarro y a Raly a mí nos encanta esa canción.

- ¿Por qué te parecía importante en este disco grabar canciones propias, como “Décimas”?

-En este tiempo fui desarmando una idea que tenía del “deber de componer”. A veces pareciera como que uno necesitara componer para ser buena artista y yo no lo creo así. Hubo un montón de intérpretes mujeres súper valiosas que siguen siendo muy influyentes y no eran compositoras. Fui dejando esa idea de lado y fue surgiendo con bastante naturalidad el deseo de desarrollar esta nueva herramienta expresiva. Lo más lindo de todo este proceso fue redescubrir una faceta de la música que no conocía. Hay un entusiasmo muy fuerte que ocurre con la composición. Es una gran herramienta de conexión con uno mismo y con el arte.

- ¿Cómo ves la actualidad de la música de raíz folklórica en el país?

-Se dice bastante que hay una vuelta fuerte al folklore. Yo lo veo por un lado así, pero por otro lado no. Creo que eso ya estaba sucediendo. Es algo que ya pasaba en muchos argentinos y jóvenes. Sí creo que hubo una apertura en chicos que hacen música que quizás vienen de otros géneros, como el rock, el trap, el rap o la música pop. Quizás eso se está uniendo y se están borrando los límites. No está bueno limitar los deseos artísticos. Hay artistas que abren la puerta para que más jóvenes escuchen esta música de raíz y eso es genial. Nos enriquecemos todos. La otra vez estuve en un concierto de Milo J y le decía que era muy nuevo lo que hacía. Está bueno que otros jóvenes resuenen con su música. Milo le da otra mirada al folklore.