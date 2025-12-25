Falleció José “Jocho” Venturino, histórico comentarista deportivo

El periodismo deportivo perdió este jueves de Navidad una de las voces más reconocidas de las transmisiones radiales: murió José Antonio Venturino, quien dejara su sello como comentarista de fútbol y básquetbol, siempre que distintos equipos paranaenses competían a nivel local, regional y nacional.

Jocho, como era conocido popularmente, murió este 25 de diciembre a causa de una enfermedad terminal que le detectaron hace apenas dos meses. Si bien estuvo en tratamiento desde su diagnóstico (cáncer de estómago), falleció este jueves.

Sus restos serán velados este viernes en la Sala 2 de Sentir, de 8 a 11, en Villaguay 147, según supo ANÁLISIS. Luego serán trasladados al Cementerio Solar del Río, donde será inhumados.

Venturino se destacó por su claridad conceptual y respeto hacia a la palabra siendo una de las figuras de La Fiesta del Fútbol en la década de 1990. Acompañó las campañas de Patronato y Atlético Paraná a nivel nacional.

Su estilo también engalanó las transmisiones de LT14 Radio General Urquiza, donde supo ser uno de los integrantes de las míticas emisiones de “Tribuna Deportiva”. Además de haber tenido participaciones en televisión, Venturino trabajó en FM Río y FM Litoral, entre otras radios de Frecuencia Modulada de la capital provincial.