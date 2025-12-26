Retamar y su segundo Olimpia en bochas: “Fue un gran año y la mejor forma de terminarlo”

El entrerriano Carmelo Retamar se alzó nuevamente con el Olimpia de Plata en Bochas, el segundo en su carrera, luego de haberlo obtenido también en 2023. Con solo 18 años, el joven deportista alcanzó un nivel de excelencia en el mundo de las bochas, destacándose no solo a nivel nacional sino también internacional.

“Este año para mí fue muy difícil, fue muy complicado porque venía de terminar el secundario, empecé a transitar y cursar una carrera universitaria, más la carrera, novia, familia, deporte. La verdad que coordinar con todos se me hizo difícil, pero creo que fue un gran año y la mejor forma de terminarlo”, afirmó.

En cuanto a cómo logró organizar su tiempo con tantos compromisos, el paranaense explicó: “Este año tenía muy cargado todos los tiempos. Volvía de cursar de Santa Fe, llegaba al mediodía, comía más o menos, y a las 15 o 16 iba a entrenar al gimnasio con Emilio Bellotti, mi entrenador. Luego de eso, generalmente llegaba a casa a la tarde, merendaba algo e iba al club o practicaba en casa”.

El año de Carmelo también estuvo marcado por su participación en diversos mundiales, donde logró un impresionante resultado. “El mundial se disputó en Mersín, Turquía, en octubre, y se me asignaron cuatro disciplinas para competir y en tres traje la medalla de bronce. En general también los resultados de toda la selección, tanto sub 18 como sub 23, fueron positivos. También los chicos de sub 23 trajeron medallas, así que fue un resultado muy positivo”, dijo.

A pesar de su juventud, el entrerriano es un referente de las bochas, un deporte que no es convencional para los jóvenes. “Comencé con el deporte a los 10 años, junto con mi padre. No federado ni nada, pero comencé. En realidad, comencé por mi abuelo. En la quinta de la familia, está mi padre, para que me enseñe, y así empezamos”, recordó.

Con una especialidad clara, Carmelo explicó su rol dentro de las bochas: “Soy bochador, el que rompe", le dijo al Canal 11.

Más adelante contó que “actualmente estoy en Ferro de Crespo. Estoy ahí desde mayo de este año, cuando hicimos el fichaje y pase”, explicó. También remarcó lo importante que fue este paso para su carrera: “Fue una de las cosas más importantes del año, la ayuda del club, de toda la gente, de los dirigentes. Voy a estar muy agradecido”.

Consultado sobre cómo se sintió al recibir el Olimpia de Plata 2025, expresó: “Este Olimpia estuvo muy difícil. Estuve hasta el último momento, pensé que lo iba a ganar. Estaba para cualquiera de los tres. Cuando dijeron mi nombre y subí me sentí muy bien. Fue algo muy gratificante para mí, ya que fue uno de los años más difíciles que he tenido, muchos cambios y en muy poco tiempo, así que fue algo muy feliz para mí”, expresó el joven deportista.