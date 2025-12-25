Capibaras presentó su plantel para su estreno en el Súper Rugby Américas

Capibaras XV, la franquicia del Litoral que formará parte del Súper Rugby Américas, anunció quiénes conformarán su plantel para su estreno internacional. Serán 43 los jugadores que iniciarán la pretemporada el próximo 15 de enero. La lista está compuesta por 24 fowards y 19 backs.

Entre los elegidos hay 13 rugbiers con experiencia previa en la liga: Diego Correa, Martín Vaca, Lorenzo Colidio, Manuel Bernstein, Ignacio Gandini, Felipe Villagrán, Jerónimo Gómez Vara, Juan Lovell, Juan Baronio, Bruno Heit, Franco Rosetto, Lautaro Cipriani y Gino Dicapua. Por su parte, Enzo Avaca viene de militar en el Benetton Treviso de Italia. Ignacio Dogliani y Lucas Bür jugaron en el rugby italiano (y estadounidense en el caso del segunda línea) antes de su regreso al Jockey de Rosario. Francisco Lluch fue invitado en Pampas la temporada pasada, pero no sumó minutos. Para los demás será su debut en el profesionalismo.

Representación regional

Apenas cuatro jugadores no pertenecen a ningún club del Litoral. Los otros 39 juegan en 15 instituciones de la región. El club con más representantes en Capibaras es Jockey de Rosario con nueve, seguido por Estudiantes, Duendes y Atlético del Rosario con cinco. Tilcara tiene tres, Paraná Rowing y CRAI dos. Con un jugador cada uno aparecen Santa Fe Rugby, Uni de Santa Fe, Cha Roga, Los Caranchos, Logaritmo, Uni de Rosario, GER, Tala, Jockey de Villa María, Liceo de Mendoza y San Juan RC.

En cuanto a las uniones de origen 23 están fichados en Rosario, 10 en la Entrerriana, cinco en la Santafesina, dos en la Cordobesa, uno en la de Cuyo y otro en la Sanjuanina.

El futuro está aquí

Dentro de los citados hay 13 jugadores que formaron parte de la última concentración del seleccionado argentino M-20 que se prepara para el mundial Georgia 2026. Los Capibaras en carrera al mundial juvenil son: Martiniano Aime, Bautista Benavides, Franco Benítez (Tilcara), Basilio Cañas, Pietro Croce, Manuel Cuneo, Franco Marizza, Jorge Onorato, Agustín Ponzio, Francisco Lluch, Benjamín Ordiz, Mateo Tanoni e Ignacio Zabella.

Hay siete jugadores que ya conocen el peso de la copa del Súper Rugby Américas. Martín Vaca se consagró con Jaguares en la primera edición completa del torneo en 2021. Ignacio Gandini, Lautaro Cipriani, Juan Baronio, Lorenzo Colidio, Felipe Villagrán, los paranaenses Franco Rosetto y Diego Correa dieron la vuelta con Dogos en 2024. Ese plantel tenía como Head Coach a Nicolás Galatro.

Debut ante el campeón

Capibaras XV comenzará la pretemporada el próximo 15 de enero. El objetivo más inmediato será el debut absoluto ante Peñarol, ganador de la temporada 2025. El partido ante el Carbonero será el sábado 21 de febrero en Rosario.

Posteriormente el equipo de Galatro, Vergallo y Bustos hará su estreno como local en Santa Fe el 28/2 recibiendo a Yacaré. En Entre Ríos se presentará por primera vez el 23/5 cuando sea local de Selknam en Paraná.

Fuente: El Litoral