El Gulfstream G650, el avión en el que viajaba la vocal Susana Medina de Rizzo

La matrícula N380SE identifica a uno de los jets privados más exclusivos y costosos que regularmente aterriza en Argentina: un Gulfstream G650, número de serie 6088, fabricado en 2014. Esta aeronave, valuada en 78 millones de dólares y considerada el “Rolls Royce de los cielos”, forma parte de una élite global de apenas 436 unidades en servicio y ha sido utilizada para transportar a funcionarios y empresarios argentinos en viajes internacionales que pueden costar hasta 400 mil dólares ida y vuelta. Es el avión en el que se trasladaba Susana Medina junto al empresario Eduardo Eurnekian.

El Gulfstream G650 es el buque insignia de Gulfstream Aerospace, el fabricante estadounidense de jets ejecutivos más prestigioso del mundo. Presentado en 2008 y certificado para vuelo comercial en 2012, el G650 fue durante años el avión de negocios más grande, rápido y costoso jamás producido por la compañía, hasta que fue superado por el G700.

Las cifras técnicas del G650 son impresionantes: puede transportar hasta 19 pasajeros en configuración de lujo, alcanza una velocidad máxima de Mach 0.925 (aproximadamente 1,142 km/h) y tiene un alcance de 12,964 kilómetros sin necesidad de reabastecimiento. Esto significa que puede volar sin escalas desde Buenos Aires hasta Madrid, de Nueva York a Tokio, o de Los Ángeles a Londres.

En 2013, un G650 estableció el récord mundial al circunnavegar el planeta en apenas 41 horas y 7 minutos, convirtiéndose en el vuelo en dirección oeste más rápido alrededor del mundo en un avión no supersónico. En total, los modelos G650 y G650ER han obtenido más de 110 récords mundiales de velocidad.

El interior del Gulfstream G650 es una obra de ingeniería del confort. La cabina mide 14.27 metros de largo, 2.49 metros de ancho y 1.91 metros de alto, permitiendo que incluso personas de gran estatura puedan desplazarse cómodamente de pie. El espacio se divide en hasta cuatro zonas diferenciadas: área de reuniones, comedor, zona de descanso y dormitorio privado.

Cuenta con 16 ventanas panorámicas ovaladas que bañan la cabina de luz natural, asientos de cuero hechos a mano que se convierten en camas completamente planas, cocina totalmente equipada con horno, microondas y refrigerador, baños con ducha, y un sistema de entretenimiento de última generación con pantallas de hasta 42 pulgadas.

Una característica única del G650 es su sistema de renovación de aire: la cabina recibe aire 100% fresco cada dos minutos, manteniendo una presión equivalente a solo 3,000 pies de altitud cuando el avión vuela a 41,000 pies, lo que reduce significativamente el jet lag y la fatiga. El sistema de gestión de cabina se sincroniza con smartphones y tablets para controlar temperatura, iluminación, persianas y opciones de entretenimiento.

El club de los súper ricos

Comprar un Gulfstream G650 nuevo significa unirse a un club exclusivo de menos de 500 miembros en todo el mundo. El precio de lista ronda los 70 millones de dólares, aunque unidades usadas del año 2014 se ofrecen alrededor de 35 millones de dólares.

Entre los propietarios más famosos del G650 se encuentran:

Elon Musk (Tesla, SpaceX) - Patrimonio: $180 mil millones

Jeff Bezos (Amazon) - Patrimonio: $114 mil millones

Larry Page y Sergey Brin (Google) – Patrimonios: $79 y $76 mil millones respectivamente

Kim Kardashian - Su G650ER personalizado, apodado “Kim Air”, está valorado en $150 millones

Cristiano Ronaldo - El futbolista portugués utiliza su G650 para viajes familiares

Oprah Winfrey: la magnate de la televisión estadounidense

Steven Spielberg: el legendario director de cine

Jack Ma (Alibaba) - Patrimonio: $35 mil millones

Bill Gates (Microsoft): posee dos G650ER valorados en $70 millones cada uno

James Dyson: el inventor británico posee dos unidades

Eduardo Eurnekian: el empresario argentino, a través de su grupo empresario

La conexión argentina

El Gulfstream G650 con matrícula N380SE está registrado formalmente a nombre de Inter-Americas Transport Inc., una compañía estadounidense de aviación privada. Sin embargo, investigaciones periodísticas han revelado que esta aeronave es frecuentemente contratada por Servicios Aéreos Sudamericanos S.A., empresa propiedad del conglomerado Corporación América, liderado por el magnate argentino Eduardo Eurnekian.

Eurnekian, cuya fortuna se estima en 3,500 millones de dólares, es el sexto hombre más rico de Argentina y controla un imperio empresarial que incluye 52 aeropuertos en seis países (Argentina, Armenia, Brasil, Ecuador, Italia y Perú) a través de Corporación América Airports, además de inversiones en energía, minería, agroindustria y banca.

Registros de vuelo muestran que el N380SE ha operado regularmente desde los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque en Buenos Aires, con destinos frecuentes a España, Brasil, Chile, Colombia y otros países de la región.

Poseer y operar un Gulfstream G650 implica costos astronómicos que están fuera del alcance de la inmensa mayoría de la población mundial.

Costos de alquiler por hora de vuelo:

* Entre $10,500 y $17,000 dólares por hora

* El precio varía según disponibilidad, combustible y servicios adicionales

* En Europa, las tarifas oscilan entre €7,500 y €13,000 por hora

Viaje Buenos Aires – Madrid

Un vuelo de Buenos Aires (Ezeiza) a Madrid (Barajas) tiene una duración aproximada de 12 a 14 horas. Aplicando las tarifas de mercado vigentes:

* Escenario conservador: $240,000 dólares (ida y vuelta).

* Escenario promedio: $312,000 dólares (ida y vuelta).

* Escenario alto: $408,000 dólares (ida y vuelta).

Estos costos no incluyen:

* Tarifas de aterrizaje y permisos de sobrevuelo

* Combustible adicional por contingencias

* Catering gourmet personalizado a bordo

* Alojamiento de tripulación en destino

* Servicios de WiFi satelital (hasta $30,000 si no se gestiona anticipadamente)

* Posicionamiento del avión (traslado vacío hasta el punto de embarque)

Viaje Buenos Aires - Bogotá (Colombia)

Con una duración aproximada de 5-6 horas de vuelo, vincular Buenos Aires con Bogotá (Colombia) tiene un costo estimado ida y vuelta entre $120.000 y $200.000 dólares.

Los costos operativos anuales para un propietario que vuele 200 horas al año, son los siguientes:

* Costos fijos anuales: $700.000 dólares (tripulación, hangar, seguro, mantenimiento programado).

* Costos variables: $900.000 dólares (combustible, mantenimiento por uso, aterrizajes)

* Total anual: Aproximadamente $1.6 millones de dólares.

Aviación ejecutiva

Argentina es un mercado importante para la aviación ejecutiva en América Latina. Durante eventos de alto perfil, como el reciente foro del JP Morgan en Buenos Aires en octubre de 2025, llegaron al país al menos 12 jets privados de ultra lujo, incluyendo varios Gulfstream G650, G650ER, G600 y G700.

El Gulfstream G650 puede aterrizar tanto en Ezeiza como en Aeroparque Jorge Newbery, aunque para vuelos internacionales de larga distancia típicamente opera desde Ezeiza. Su capacidad para operar en aeropuertos con pistas relativamente cortas y su performance en alta altitud lo hacen ideal para la geografía sudamericana.

Un tema controversial asociado a estos jets es su huella de carbono. Un solo viaje trasatlántico en un G650 puede generar más emisiones de CO2 que lo que una familia promedio produce en un año completo. Algunos propietarios, como Bill Gates, afirman compensar sus emisiones mediante inversiones en energía limpia y proyectos ambientales.

El Gulfstream G650 representa la cúspide de la aviación ejecutiva mundial, un símbolo de poder económico y estatus que permite a sus usuarios moverse por el planeta con velocidad, privacidad y un lujo incomparable. La presencia del N380SE y otros G650 en Argentina evidencia la conexión del país con las élites económicas globales, pero también plantea preguntas sobre transparencia y uso apropiado cuando funcionarios públicos acceden a estos servicios sin la debida declaración.

En un mundo donde un solo viaje en uno de estos jets puede costar lo que una familia argentina promedio gana en una década, el Gulfstream G650 sigue siendo el transporte preferido de quienes pueden permitírselo: los super ricos del planeta.