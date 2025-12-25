La foto navideña de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo celebraron la Navidad juntos en Rosario. El ídolo de la selección argentina desembarcó con su esposa y sus hijos en el país hace una semana para disfrutar de las Fiestas rodeados de los afectos como es habitual en cada año.

Anto fue la encargada este año de reflejar las escenas íntimas de la celebración de este 24 de diciembre durante la noche. “Feliz Navidad”, escribió en su perfil de Instagram seguido por casi 40 millones de usuarios. Allí replicó una foto con Leo, pero también abrió la puerta para ver dos postales de la elegante –y extensa– mesa íntima que armaron para festejar. El detalle que no pasó desapercibido para nadie fue el video de la “mesa dulce” que tenía múltiples variantes de chocolates, entre otras delicias.

Más allá de que el futbolista de 38 años también disfrutará del Fin de Año en su Rosario natal como ya es costumbre, el diario El País de Uruguay aseguró que protagonizará un viaje relámpago al departamento de Canelones de ese país para estar presente en el cumpleaños de 15 de Delfina, la hija mayor de su amigo Luis Suárez. Los periodistas Ángel Asteggiante y Juan Pablo Romero de ese periódico dieron a conocer que el evento será en Villa Domus, una exclusiva chacra de la mencionada zona.

Si bien no se confirmó oficialmente ese viaje durante el fin de semana, sería lógico que la familia Messi completa diga presente en el festejo dada la estrecha amistad que existe también entre Antonela Roccuzzo y Sofía Balbi, la esposa de Lucho. Incluso los hijos de ambas parejas son amigos, a punto tal que Thiago Messi (13 años) y Benjamín Suárez (12 años) comparten categoría en las juveniles de Inter Miami.

Messi terminó oficialmente la temporada deportiva con las Garzas alzando la MLS Cup el pasado 6 de diciembre con el triunfo 3-1 sobre Vancouver Whitecaps que lo tuvo como la gran figura de la final. Seis días más tarde, desembarcó en India junto con Luis Suárez y Rodrigo De Paul para protagonizar el “GOAT Tour” que terminó finalmente el 15 de diciembre.

Leo eligió viajar directamente a Argentina tras cumplir con ese compromiso y, previa escala en Miami, desembarcó en el Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo, en Santa Fe, junto con su familia el pasado miércoles 17 de diciembre. En la agenda de eventos durante las vacaciones en Argentina, tenían marcada también una jornada muy especial por el casamiento de María Sol, la hermana menor de Leo, con Tuli Arellano. Aunque finalmente fue reprogramado.

Fuente: Infobae.