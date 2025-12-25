Nicolás Bonelli: “Es un balance bueno si tengo en cuenta que debutamos con el Mustang”

"La parte negativa es que no cumplimos con los objetivos de entrar a la copa", admitió Bonelli.

El piloto uruguayense Nicolás Bonelli cumplió su decimotercera temporada dentro del Turismo Carretera, y luego del paso por el Rus Med Team con Chevrolet, el entrerriano volvió a subirse a un Ford pero en este caso un Mustang que atendieron el equipo de los Hermanos Álvarez.

A lo largo del 2025, el mejor resultado en finales para Nicolás fue un quinto puesto en la primera visita a La Pampa y sexto en San Nicolás. En tanto que, en clasificaciones, lo mejor fue un cuarto puesto en El Calafate y San Nicolás.

“La verdad que un balance bueno si tengo en cuenta que debutamos con el Mustang, con un nuevo equipo. La parte negativa es que no cumplimos con los objetivos de entrar a la copa por la rotura de motor en Buenos Aires y después al no cumplir los objetivos te deja un sabor amargo, pero en cuanto a funcionamiento, la parte deportiva, siempre estuvimos entre los 20 de la clasificación con seis/siete carreras dentro de los diez así que es positivo”, señaló el piloto de Concepción del Uruguay.