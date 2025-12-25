La última charla con José Antonio Venturino

Hace 5 meses, agosto, aceptó una invitación para participar del programa Belgrano, tu pasión, por el streaming de Ahoratv.ok. Intercambiamos previamente un par de mensajes por WhatsApp y le pedí algunas fotos de sus coberturas para el Club de calle Salta y Nogoyá, especialmente de una gira inédita del plantel de Primera División, por Chile.

Hoy la peor noticia. A eso del mediodía de Navidad fallecía, a los 69 años de edad, José Antonio Venturino, el padre de los comentaristas de fútbol.

La puta muerte que no respeta nada. Hace un par de meses le diagnosticaron una enfermedad de la que no se pudo recuperar.

La penúltima anécdota fue ese programa, donde hablamos mucho. La última anécdota no se cumplirá. Íbamos a compartir una cabina de transmisión en la campaña de Patronato de la Primera Nacional 2026.

Me duele su muerte, ese adiós no esperado. Pionero de Canal 9, sólido y respetable comentarista en LT 14, FM Río y otros medios.

El respeto que le tenía rozaba la devoción. Tuve el honor de hacer campo de juego en “la 14”, allá por los 90, cuando su figura de comentarista de fútbol especialmente enaltecía cualquier transmisión. En el 94, cuando tuve orgullosamente a cargo la Jefatura Deportiva del diario Hora Cero, y él se sumó como analista y entrevistador. Debutó con una tremenda nota a Juan Echecopar, ex jugador de Estudiantes de La Plata y en ese momento DT de Patronato. Una charla de café pasada a papel inolvidable.

Al tiempo José comprendió que su laburo eximio no iba de la mano con la famosa condecoración económica que pocas veces llega en esta apasionante profesión. Es cuando se dedica de lleno a otra actividad que lo aleja del micrófono o el grabador. Así y todo, despuntaba el vicio en radios, la tribuna o simplemente encuentros casuales en la calle.

Las mejores charlas con José fueron en una vereda. Encuentros casuales que podían durar 45 minutos. Dos temas lógicos: Patronato y la profesión.

Qué triste día. Me consuela saber de esa entrevista de agosto de este año. “Canal 9 empezó en la Caja de Jubilaciones. Justo coincidió que la gira de Belgrano a Chile en 1985 fue mi comienzo en Canal 9, yo tenía 28 años”, memorizó con aires de nostalgia, pero con la sonrisa que nunca lo abandonó.

Amaba la naturaleza, remar, y ver mucho fútbol, especialmente el Patrón (su padre fue presidente del mismo) y Colón de Santa Fe. Intuyo que amaba su vida, sus tiempos en soledad, su familia, sus amigos y los tantos colegas con los que vivía intercambios analísticos futboleros.

En aquel programa de streaming, hace apenas 5 meses, José se despedía de la entrevista diciendo “espero les haya servido mi presencia”. El momento emotivo sin dudas fue cuando los chicos de divisiones de inferiores del Club invitados al programa, lo aplaudieron en mérito a su trayectoria.

Un aplauso merecido y con altura. La misma altura profesional que demostraste en cada espacio deportivo que lideraste o compartiste.