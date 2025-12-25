El entrerriano Gustavo Fernández es la cara nueva de Mitre de Santiago del Estero

El delantero entrerriano Gustavo Fernández se convirtió en el flamante refuerzo de Mitre de Santiago del Estero para la próxima temporada de la Primera Nacional. El delantero formado en las divisiones inferiores de River viene de jugar en Gimnasia y Esgrima de Jujuy, y se sumará en los próximos días al plantel que conduce Carlos Mayor.

El Tortuga arriba al conjunto santiagueño por pedido expreso del entrenador, quien busca fortalecer la ofensiva con un jugador que combine presencia física en el área, variantes tácticas y, sobre todo, el oficio necesario para una categoría tan exigente.

La trayectoria de Fernández es su principal carta de presentación. Además de su bautismo futbolístico en el Millonario, cuenta con un extenso recorrido en el ascenso argentino, vistiendo las camisetas de Instituto de Córdoba, Deportivo Laferrere y Deportivo Riestra. Esta experiencia lo posiciona como una pieza de jerarquía para el esquema que pretende imponer el Aurinegro.

🟡⚫ ¡Bienvenido a Mitre, 🐢!



El delantero Gustavo “Tortuga” Fernández es el nuevo refuerzo del Aurinegro para afrontar la próxima temporada de la Primera Nacional.#Mitre #Aurinegro #Refuerzo #PrimeraNacional #VamosMitre pic.twitter.com/AtCRca5Yz8 — Club Atlético Mitre (@CLUBAMITRE) December 25, 2025

Con la llegada de Fernández, Mitre continúa delineando un plantel que genera expectativas. El entrerriano se suma a una lista de refuerzos que ya cuenta con el arquero Ignacio Pietrobono, el defensor Martín Vázquez, el lateral Martín Rodríguez, el mediocampista Maximiliano Romero y los delanteros Claudio Salto, Juan Pablo Zárate y Enzo Avaro.

El plantel tiene previsto retomar los entrenamientos el próximo sábado 3 de enero, donde el delantero se pondrá a las órdenes del cuerpo técnico para iniciar la pretemporada. Según el sorteo del fixture realizado recientemente, el debut de la "ilusión santiagueña" será como visitante frente a All Boys en Floresta, el fin de semana del 7 de febrero.