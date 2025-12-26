Los niveles de morosidad de las deudas familiares alcanzó su nivel más alto en dos décadas

La morosidad en el pago de créditos personales al sistema bancario alcanzó en octubre de 2025 su nivel más alto en dos décadas, al representar el 7,8 por ciento. Un registro que aumenta mes a mes y ya supera incluso los picos observados durante las últimas tres crisis en la historia reciente —la pandemia de 2021, el final de la gestión macrista en 2019 y la crisis financiera internacional de 2008-2009—. En ninguno de esos tres casos, la mora había superado al 6 por ciento de deudores por préstamos a los hogares.

El 7,8 por ciento de octubre, por otra parte, triplica el 2,5 por ciento registrado en octubre de 2024, según el informe de Bancos del BCRA.

El fenómeno es aun más marcado en el segmento fintech, de fuerte expansión en los últimos años, donde la irregularidad trepa al 18 por ciento de la cartera. Este tipo de créditos a los hogares, otorgados por billeteras virtuales no reguladas por el Banco Central, son en muchos casos casi inmediatos, con escasos requisitos pero con un costo financiero exorbitantemente más alto (hasta cinco veces) que los del sistema bancario.

Detrás de ese deterioro se encuentra la crisis de ingresos que atraviesan los hogares, que empuja a las familias a recurrir al endeudamiento para cubrir gastos corrientes.

En octubre, los hogares argentinos alcanzaron el nivel más alto de irregularidad con el sistema financiero de los últimos veinte años. Una porción creciente de los hogares se endeuda para cubrir gastos básicos y, en muchos casos, ya no logra cumplir con sus compromisos. Un documento de Provincia Microcréditos, empresa del Banco Provincia especializada en asistencia financiera a trabajadores y trabajadoras independientes del territorio, advierte que con este último dato de octubre se cumplen doce meses de crecimiento ininterrumpido de la morosidad en los hogares, una velocidad sólo comparable a la del año 2021, en el contexto de la pandemia, publicó Página12.

Pero a la par que crece la deuda, en los últimos doce meses se verifica que crece a mayor velocidad el incumplimiento al momento del vencimiento. La irregularidad en el pago pasó de 2,5 por ciento en octubre de 2024 a 7,8 en el décimo mes de 2025; es decir más que se triplicó en un solo año.

A su vez, al comparar el ratio de morosidad, el contexto actual ya superó ampliamente los niveles de pandemia. En efecto, según muestra el informe, el ratio de octubre ya dejó atrás las tres últimas crisis de endeudamiento doméstico de los últimos veinte años: la pandemia de 2020/21, el final de gestión de Mauricio Macri en 2019 y la crisis financiera internacional de 2008-2009. En esos picos nunca se había superado el 6 por ciento de irregularidad.

Así, la siguiente referencia histórica pasa a ser la crisis del 2001, cuando la mora de las familias alcanzó el 25 por ciento.

La deuda ya no es un complemento que permite realizar gastos extraordinarios sino que forma parte de la realidad más cotidiana de las familias, a través de las tarjetas de crédito o las bileteras virtuales.

Préstamos fintech

El segmento fintech alcanzó en 2025 un nivel de irregularidad cercano al 18 por ciento, un valor significativamente superior al promedio del sistema bancario tradicional y 8 puntos más que al inicio de 2025. Este deterioro se da en un contexto de fuerte expansión del crédito no bancario. El 27 por ciento del total de tomadores de créditos personales, un número cercano a 5,2 millones, lo ha hecho a través de las fintech. En una entrevista reciente, el director de Provincia Microcréditos, Alejandro Formento, puntualizó que las fintech les permiten un acceso más rápido al crédito al sector de trabajadores que más se expande en la actualidad, que son los monotributistas e informales.