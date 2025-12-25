Con la llegada de Hernán Rivero, Patronato alcanzó los cinco refuerzos

El delantero de 33 años y 1,93 metros, cuenta con una interesante trayectoria a nivel internacional.

Patronato alcanzó las cinco incorporaciones a su plantel profesional con la llegada de un nuevo delantero: Hernán Rivero, quien tendrá contrato por un año con la institución de calle Grella. El centro atacante, de 33 años y 1,93 metros, fue anunciado por el propio club a través de sus redes sociales.

“El delantero, de reciente paso por Chacarita Juniors, se suma al plantel profesional de cara a la próxima temporada. El jugador selló su vínculo con la institución hasta diciembre de 2026”, destacó el Rojinegro y le dejó un cálido saludo: “¡Bienvenido al Más Grande de Entre Ríos!”.

Rivero cuenta con un largo recorrido como profesional: jugó en All Boys, Alajuelense (Costa Rica), Santamarina de Tandil, Correcaminos de la UAT (México), Deportivo Pasto (Colombia), Sportivo Luqueño (Paraguay), Celaya (México), Wanderers (Uruguay), Peñarol (Uruguay), River (Uruguay), Palestino (Chile), Gimnasia de Jujuy y el mencionado Chacarita.

Cabe destacar que Rivero es el quinto refuerzo del plantel de Rubén Darío Forestello; antes llegaron: el defensor Franco Meritello, los mediocampistas Agustín Araujo y Federico Bravo; y el delantero Tomás Attis. También siguen porque renovaron sus contratos el arquero Alan Sosa y el lateral/volante Maximiliano Rueda.