Jesica Cirio deslumbró con su look navideño y marcó tendencia en redes

La modelo Jesica Cirio volvió a captar todas las miradas con un video que compartió en redes sociales donde mostró en detalle el outfit elegido para celebrar la Nochebuena.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, fiel a su estilo elegante y moderno, la modelo y conductora apostó a un look que combinó glamour, frescura y espíritu festivo con un total rojo de un body y pollera, acompañado de zapatos negros altos y clásicos.

En el clip, Cirio aparece realizando un “vestite conmigo” especial para Navidad, mientras revela el paso a paso de su elección.

El video no tardó en generar repercusión entre sus seguidores, que colmaron la publicación con comentarios elogiosos y opiniones sobre el outfit.

“¿Qué opinan? ¿Les gustó el look?”, escribió Cirio, invitando a la interacción y al debate fashionista, algo que ya es habitual en sus posteos.

Una vez más, Jesica Cirio se posicionó como referente de moda en fechas clave, demostrando que la Navidad también es una excusa perfecta para brillar, animarse a propuestas jugadas y celebrar con estilo propio.

Fuente: Noticias Argentinas.