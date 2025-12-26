Presupuesto 2026: “Nos interesa dar la discusión defendiendo los intereses de Entre Ríos”, afirmó Bahl

El senador nacional y ex intendente de Paraná, Adán Bahl (PJ-Entre Ríos), se refirió al tratamiento de los proyectos de Presupuesto 2026 y de inocencia fiscal que se dará en el Senado este viernes.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bahl sostuvo que “estamos tratando de discutir y profundizar en algunas cuestiones que les generan un ajuste muy fuerte a las provincias; a mí particularmente lo que más me interesa es dar el debate sobre el artículo 30 que elimina las garantías estructurales de financiamiento respecto de la educación pública y en particular de las escuelas técnicas, lo cual es muy perjudicial ya que en Entre Ríos tenemos más de 85 escuelas técnicas y agrotécnicas que necesitan ese financiamiento, que en su momento estuvo planificado por el Estado nacional para garantizar un piso de financiamiento para que no ocurra justamente lo que está ocurriendo ahora, que no sean una variable de ajuste”.

“Por eso queremos abrir el debate y ver cómo se puede buscar alguna metodología de compensación porque es retroceder justamente en las escuelas técnicas que son el puente entre la educación y el trabajo, y si se deja de invertir los Estados provinciales van a tener que invertir aún más y sabemos que no lo van a poder hacer y eso será un retroceso muy significativo. Creo que es el tema que más discusión va a dar”, resumió.

“Otro artículo preocupante, especialmente para la provincia de Entre Ríos, es el 61 que tiene que ver con las transferencias de las cajas previsionales ya que se congelan los montos de manera nominal, hay una serie de restricciones, los déficits reconocidos son los de 2021, hay mucha discrecionalidad del Anses y es un ajuste encubierto al sistema previsional de las personas. Se mantiene la asistencia, pero se la vacía de contenido real”, apuntó.

“El 30 y el 61 son los dos artículos que, seguramente, van a dar más para discutir, pero en términos generales el oficialismo tiene los votos para aprobar el Presupuesto. Yo celebro que exista un Presupuesto, creo que Argentina lo necesita, éste es el tercer año del gobierno del Presidente Milei y será la primera vez que tenga un Presupuesto, aunque no coincidimos con los aspectos macro porque son extraordinariamente optimistas en cuanto a las perspectivas de inflación, de crecimiento y del tipo de cambio. Esos son los números que pone el gobierno y sobre eso elabora su Presupuesto, y a nosotros nos interesa dar la discusión defendiendo los intereses de la provincia de Entre Ríos”, definió.

Consultado respecto de la posibilidad de efectuar modificaciones, planteó que “en Entre Ríos sabemos lo importante que es para las familias que los chicos puedan estudiar, no es un tema que podamos soslayar ni pasar por encima ni tener obediencia debida. Yo estoy de acuerdo con el equilibrio fiscal y con tener un Presupuesto, pero no estoy de acuerdo en ajustar lo que en definitiva termina haciendo grande a una Nación que es su sistema educativo. En su momento, el Estado nacional decide paulatinamente llegar a una inversión en educación que representa el 6% de su PBI y esto no es ideológico, es la postura del Estado de la Nación argentina frente a la educación pública en el país para dar una garantía y que no quede sujeto a los vaivenes de los presupuestos, y ahora eso se está borrando de un plumazo y de tener una ley integral y especifica que sostiene un derecho como una garantía, ahora pasamos a leyes anuales que define qué recursos, que hace cargo a las provincias y municipios. Eso no es correcto, no corresponde a un país federal y de ninguna manera yo lo voy a acompañar, por eso quiero dar la discusión. Si los otros senadores van a volver a sus provincias y van a reconocer que votaron en contra del financiamiento de la educación pública, tendrán los votos y podrán sacar la ley sin ningún inconveniente. Pero es un tema muy importante para la Argentina y cada uno le dará la magnitud que le parece, lo veremos en la sesión de hoy”.

Sobre la votación en general, Bahl aclaró: “En general, nosotros queremos que Argentina tenga su presupuesto, vamos a tener una reunión de interbloque para hacer un análisis y se avanzará. Siempre con una perspectiva propositiva y en defensa del federalismo”.

“No solamente vemos un ajuste claro en el Presupuesto con respecto a las provincias, particularmente a Entre Ríos a quien represento y voy a defender, sino que también existen otras leyes que van en ese mismo camino. Entonces me preguntó, ¿qué van a hacer el día de mañana las provincias y los municipios, si se toman decisiones sobre los tributos que impactan directamente en la coparticipación? Y la verdad es que no hubo una reunión con gobernadores, un pacto fiscal, un acuerdo para aceptar esta reducción de impuestos. Cuando uno empieza a ser puntilloso con los números, lo que se ve es que hacia adelante este federalismo está dejándose de lado, hay una concentración cada vez más clara en la captación de recursos, una distribución cada vez más clara de las responsabilidades y eso va a impactar en los recursos de coparticipación de la provincia y los municipios. Y todos sabemos que el equilibrio económico y financiero está muy finito. Por eso nos plantamos, cuando estuvimos en campaña dijimos que vamos a defender a los entrerrianos y a la provincia de Entre Ríos y eso es lo que vamos a estar haciendo en el Congreso. Si no nos alcanzan los votos, no alcanzarán, pero nosotros los vamos a defender”, sentenció.

Agregó que “además hay otra ley importante que hace una necesaria modificación o modernización al sistema tributario, pero incorpora una serie de desequilibrios que no se pueden ignorar porque el día de mañana pueden generar conflictos judiciales y fiscales, que son totalmente evitables. Queremos dar la discusión y para eso no podemos aprobar estas leyes de una manera exprés. Esta ley tiene una serie de modificaciones que es necesario trabajar y en general hay una adecuación y una fuerte actualización de las multas lo que nos parece correcto, pero queremos que se distinga según el tamaño o la capacidad económica. No es lo mismo aplicar una multa por no presentar declaración jurada a una multinacional que a un comercio de la peatonal de Paraná, sin embargo, así lo plantea la ley”.

Entre otras cuestiones, puntualizó que la ley de inocencia fiscal “también incorpora una reparación integral especial con respecto a las responsabilidades penales, pero elimina lo que hoy está vigente en el Código Penal y eso el día de mañana puede generar más conflictividad, más inconstitucionalidades, más problemas judiciales. Es un tema muy simple para resolver y vamos a ver si podemos incorporar nuestras propuestas en el recinto”.

“Una buena ley es la que se puede sostener en el tiempo y la que puede funcionar en la práctica y todas estas modificaciones que se intentaron hacer en Diputados y no se aceptaron, tienden a que la ley sea más justa y sostenible en el tiempo. No tiene ninguna visión de bloquear la ley ni de dilatar, todo lo contrario; planteamos las situaciones que vemos y si no se aceptan, quedará en acta nuestra posición”, resumió.

A la hora de analizar la gestión del gobernador Rogelio Frigerio, Bahl señaló: “Hablé directamente con el gobernador y con el ministro de Economía, les pasé los números y el impacto, les pregunté si lo habían hablado, si habían compensado, y muchas veces hay que mantener el equilibrio porque hay un gobierno central muy duro y muy difícil, pero estoy seguro que los recontra preocupa. Le pregunté concretamente a la presidenta de la comisión, Patricia Bullrich, si habían hablado con los gobernadores, si ellos lo aceptaron, si los van a compensar de alguna manera, si saben que va a caer la recaudación con la reforma laboral, y ella me respondió que esto se acordó en el encuentro de mayo y que mi provincia estaba representada por el gobernador, cosa que yo sé que no es así, pero se atropella, se avanza, se tienen los votos, se va para adelante y dale que va. Nosotros no nos vamos a callar, yo no soy el senador del gobierno, soy senador de la provincia de Entre Ríos y en todo lo que tenga un impacto para la provincia lo voy a trabajar para dar mi visión, discutirlo, acompañar a los gobiernos locales, defender los recursos que tienen que venir a la provincia. Esa es mi responsabilidad y esa es la tarea que vamos a hacer”.

Consultado por el juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Susana Medina, tras graves irregularidades denunciadas en cuando a su labor, el legislador admitió: “En particular, no he seguido el tema. Es una gran responsabilidad que tiene el oficialismo, porque la comisión de juicio política está integrada por 10 legisladores del oficialismo, tres de La Libertad Avanza y seis del peronismo, con lo cual la posibilidad de definir en un sentido u otro siempre ha estado en manos del oficialismo, y más allá de los elementos propios que hacen a la denuncia y a la necesaria y profunda investigación, puede haber una decisión política. Sería saludable que esto se resuelva antes del 5 de enero y veremos allí concretamente cuál es la postura del oficialismo”.

“Sé que el dictamen trascendió y se conoció, pero tengo que manejarme de manera institucional. Hoy pienso lo mismo que pensé desde el primer momento, esto es algo que está en manos del oficialismo y hay que esperar la decisión que tomen, los otros partidos pueden acompañar o no, pueden abstenerse, pero de ninguna manera tienen la posibilidad de ser determinantes en la posición final”, apuntó.

Respecto de esa postura de la oposición, planteó: “No quiero adelantar que haya abstención ni que se votará en un sentido u otro porque no hablé con ningún integrante de la comisión. Lo que hay que tener muy en claro es cómo se lleva adelante todo el proceso investigativo, cuál es la decisión política de origen, cuáles son los elementos, cuáles han sido las explicaciones que ha dado la autoridad en juicio político”.