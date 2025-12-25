Zulema Menem celebró sus 55 años con un emotivo mensaje

Zulema Menem celebró su cumpleaños número 55 y eligió hacerlo con un profundo mensaje espiritual que compartió en sus redes sociales.

Con palabras cargadas de gratitud y reflexión, la hija del expresidente Carlos Menem abrió su corazón y repasó el valor del paso del tiempo, la familia y la fe.

“Felices 55 años para mí”, escribió Zulemita, y agradeció especialmente a Dios por su familia, por el amor que la rodea y por cada una de las enseñanzas que le dejó la vida, incluso en los momentos más difíciles.

En su mensaje, dejó en claro que las pruebas que atravesó no la alejaron de sus creencias, sino que la fortalecieron: “Cuando Dios me puso a prueba, jamás renegué de Él, confié siempre, sabiendo que todo tuvo un propósito”.

Lejos de renegar de los años, Zulemita reivindicó el paso del tiempo como una construcción personal: “Amo el paso del tiempo, porque me formó y me dio claridad”, destacando el aprendizaje que llegó con la madurez y la experiencia.

El posteo cerró con un mensaje simple pero contundente: “Gracias Dios por la vida”, acompañado de emojis que reflejan gratitud y espiritualidad.

Fuente: Noticias Argentinas.