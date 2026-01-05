Dos días de exposición y concurso en una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Chopera

La ciudad de Santa Fe será nuevamente escenario de la Fiesta Provincial de la Chopera, que celebrará su decimotercera edición los días sábado 17 y domingo 18 de enero, a partir de las 18, en el predio de la Estación Belgrano, ubicado en bulevar Gálvez 1150. El evento es organizado por referentes del sector cervecero local con el fin de reconocer, preservar y difundir la tradición de las choperas hogareñas como parte del patrimonio cultural santafesino.

La Fiesta de la Chopera pasó a ser con los años una propuesta particular dentro del calendario cultural de la ciudad, al reunir en un mismo espacio una exposición y un concurso de choperas a hielo. Durante ambas jornadas, el público podrá recorrer la muestra, conocer las distintas choperas participantes y acompañar el desarrollo del certamen que cuenta con jurados encargados de evaluar cada pieza.

En el marco de esta nueva edición, ya se encuentran abiertas las inscripciones para quienes deseen participar de la exposición y el concurso. Las personas interesadas deben ingresar al sitio web oficial www.fiestadelachopera.com.ar y completar un formulario con datos personales, ciudad de residencia y el nombre de fantasía de la chopera. La inscripción no tiene costo y contempla una serie de beneficios para los participantes, entre ellos un vale por un barril de 15 litros de Cerveza Santa Fe, un gorro tipo piluso y una remera oficial del evento. Además, la chopera que resulte ganadora será premiada con una unidad nueva, como reconocimiento al ingenio y la creatividad.

La fiesta nació en Santa Fe en 2013 como una exposición de choperas hogareñas y, a partir de 2014, comenzó a desarrollarse en formato de festival, ampliando su alcance y aumentando exponencialmente la convocatoria. Su creador, Gabriel Andruszczyszyn, señaló en distintas oportunidades que la propuesta busca poner en valor una tradición arraigada en la identidad local. Según datos relevados por la organización, Santa Fe es la ciudad con mayor cantidad de choperas por habitante en el país, con un promedio estimado de una cada 340 personas, y desde el inicio del festival ya participaron más de 2.000 choperas.

La edición 2026 incorpora además un fuerte componente en su identidad visual. El logo elegido para esta decimotercera Fiesta de la Chopera incluye referencias directas a la capital provincial, como una representación de la laguna Setúbal intervenida con elementos cerveceros y la presencia de la nueva bandera de la ciudad, presentada recientemente durante los actos por el 452° aniversario de la fundación de Santa Fe.

Desde el año 2021, la chopera cuenta con un reconocimiento oficial en la ciudad. A través de la Ordenanza N° 12.859 del Concejo Municipal, se estableció el 22 de enero como el Día de la Chopera Santafesina, en homenaje al natalicio de Enrique Andruszczyszyn, pionero en la fabricación de choperas y la venta de barriles en Santa Fe desde 1962.

Desde la propia organización, llaman al consumo responsable y al buen comportamiento para hacer de la celebración un lugar cómodo y de disfrute.

El evento será de ingreso libre y gratuito.