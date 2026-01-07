El entrerriano Milton Casco fue presentado en Atlético Nacional

El mariagrandense Milton Casco fue presentado de una curiosa manera como nuevo jugador de Atlético Nacional de Colombia, tras haber quedado libre de River luego de 11 años ininterrumpidos en la institución: “Bienvenido, Milton”.

El lateral izquierdo firmó por un año con el conjunto colombiano y fue anunciado a través de las redes sociales con un video peculiar. Con mate en primer plano, la imagen rota a un termo que posee los stickers de los escudos de Gimnasia La Plata, Newell’s y River, todos los clubes en los que jugó en su carrera. Por último, es el propio Casco quien saca uno de Atlético Nacional y lo pega, previo a cebarse un mate y tomarlo delante de la cámara.

Será la primera experiencia del futbolista de 37 años en el extranjero y firmará contrato hasta finales del 2026. El Verde también jugará la próxima Copa Sudamericana, tras haberse consagrado como campeón de la Copa Colombia. Sin embargo, disputará la fase preliminar ante Millonarios para soñar con alcanzar la fase de grupos.

Durante su gloriosa etapa en River, el entrerriano cosechó 12 títulos, entre los que se encuentran la Copa Libertadores 2018 y los torneos locales de 2021 y 2023. La salida del lateral tiene que ver también con una reconstrucción en el plantel del Millonario, tras un flojo 2025.