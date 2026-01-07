Federico Bravo: “Estoy muy ilusionado en tener una gran temporada”

Después de un largo periplo por distintas ligas y el ascenso en la Argentina, Federico Bravo decidió aceptar la propuesta de Patronato y es así que pegó la vuelta a la entidad paranaense. “Estoy muy contento de volver al club, recorrer las instalaciones, ver gente que hacía mucho no veía y que tiene ganas de seguir creciendo. Estamos alineados en el pensamiento, con muchas ganas e ilusionado con lo que viene”, relató.

Y siguió en declaraciones a Uno Entre Ríos: “Viví un año hermoso cuando me tocó estar anteriormente en el club. Hicimos un muy bueno torneo que nos permitió quedarnos en Primera División compitiendo frente a grandes rivales. Quedaron muchas alegrías de esa campaña, personas con las que hoy sigo hablando y tengo una amistad. Por eso siempre tuve los mejores recuerdos, no solo de Patronato, sino de la ciudad, de la gente. Por eso estoy que feliz de estar acá”, resaltó.

Los recuerdos de su paso por la capital entrerriana facilitaron la decisión de aceptar la propuesta laboral recibida para retornar a barrio Villa Sarmiento. Esto fue reforzado por el proyecto deportivo presentado por los directivos y por el entrenador Rubén Forestello.

“Lo que viví anteriormente en Patronato fue importante para regresar. También fueron claves los llamados del técnico, de Gustavo (en alusión a Abdala, gerente deportivo de Patronato) y de presidente (por Adrián Bruffal). Facilitó conocer el lugar, saber de qué se trata, pero también el llamado de ellos me hizo ilusionar. Lo hablé con la familia, sabemos que Paraná es un lugar hermoso para vivir. Estoy muy ilusionado con que podamos tener un buen año”, se entusiasmó.

Más adelante, el mediocampista surgido de Boca contó: “Patronato es un club humilde con muchas ganas de estar bien arriba. Estamos muy ilusionados de poder llevar a la institución a Primera División. Sabemos que no será fácil, pero estamos con muchas ganas de afrontarlos de la mejor manera”, afirmó.

En relación a los objetivos, fue contundente: “Es claramente el objetivo y el deseo e imagino que para todos los equipos es igual. Todos están comenzando la pretemporada con la ilusión de ascender. Patronato ya estuvo en Primera, lo hizo muy bien y para que el club siga creciendo necesitamos que vuelva a ese lugar”.

Y finalizó: “Sabemos que no será fácil, será un trabajo durísimo que, no solo se forma dentro de la cancha sino también se construye desde afuera, El club está haciendo bien las cosas. Nosotros, desde adentro del campo de juego, trataremos de ayudarlo a que todo se alinee para volver”.