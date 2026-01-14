Vuelve el Cine bajo las Estrellas con una noche de película nacional y producción entrerriana

Este domingo 18 de enero, a las 20 horas, en el Anfiteatro Héctor Santángelo, se realizará la primera función del año de Cine bajo las estrellas, con entrada libre y gratuita.

Este domingo 18 de enero, a las 20 horas, en el Anfiteatro Héctor Santángelo, se realizará la primera función de la temporada 2026 del ciclo Cine bajo las estrellas, una propuesta de la Municipalidad de Paraná que se lleva adelante junto al Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos y la Secretaría de Cultura de la Provincia, con entrada libre y gratuita.

La jornada inaugura la programación con una combinación de cine nacional y producción entrerriana, consolidando al ciclo como un espacio de encuentro, reflexión y acceso democrático a la cultura audiovisual.

La película principal de la noche será Belén (2025), dirigida por Dolores Fonzi, con guión de Dolores Fonzi, Laura Paredes, Agustina San Martín y Nicolás Britos, basado en el libro Somos Belén de Ana Correa. Protagonizada por Dolores Fonzi, Camila Plaate, Laura Paredes, Julieta Cardinali, Luis Machín, César Troncoso, la película narra la historia de una joven tucumana que llega a un hospital con fuertes dolores abdominales sin saber que está embarazada y termina detenida, acusada de haberse provocado un aborto. Con una duración de 105 minutos, el film propone una mirada sensible y comprometida sobre una situación límite que atraviesa derechos, desigualdades y violencias.

Como apertura de la función, se proyectará el cortometraje entrerriano Usuario desconocido (2025), dirigido por Leandro Nicolás Gómez. La historia sigue a Camila, una joven que acaba de mudarse y retoma su rutina de ejercicios a través de una aplicación de inteligencia artificial. Lo que comienza como una práctica cotidiana se vuelve inquietante en medio de la soledad y los espacios aún sin habitar. El corto, con una duración de 3 minutos, es interpretado por Federica Álvarez y Sofía Luz Re Galante, y cuenta con clasificación apta para mayores de 13 años.

El Cine bajo las Estrellas forma parte de la agenda de verano impulsada por la Municipalidad de Paraná, que promueve propuestas culturales gratuitas en espacios públicos, con el objetivo de acercar el cine argentino y las producciones locales a vecinos y vecinas de la ciudad, fortaleciendo el uso del espacio público como lugar de encuentro y disfrute colectivo.