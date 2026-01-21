Arte Joven propone música y feria en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Este jueves a las 19, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, se realizará la primera edición de Arte Joven, con acceso libre. Es organizada por la Municipalidad de Paraná, destinada a las juventudes y combina música en vivo, patio gastronómico y feria de emprendedores jóvenes.

La propuesta busca fortalecer los espacios de expresión para las nuevas generaciones y acompañar las producciones culturales locales. Durante la actividad se presentarán Sori Jacob, Tabula Rasa, Insistentes y Trébol, con repertorios que recorren distintos estilos de la escena actual de la ciudad.

Arte Joven se consolida como un punto de encuentro donde la música, el trabajo autogestivo y la participación juvenil encuentran un lugar común. Además de los recitales, el público podrá recorrer puestos de emprendedores y disfrutar de una programación pensada para habitar el centro cultural como espacio abierto y cercano.

La iniciativa forma parte de las políticas culturales impulsadas por la Municipalidad de Paraná para promover el acceso a la cultura, acompañar a los proyectos emergentes y fortalecer el uso comunitario de los espacios públicos.