Turismo Pista: el entrerriano Dodera, listo para retornar en Concordia

Brian Dodera estará de vuelta dentro de la Clase 2 del Turismo Pista en el autódromo de Concordia, escenario que albergará la tercera fecha de la temporada 2026 el próximo 22 de marzo. El representante de Concepción del Uruguay reaparecerá en la categoría después de ausentarse en la competencia de La Pampa.

Dodera no pudo ver la bandera a cuadros en la apertura del torneo en La Plata y de a la contienda en Toay, su propia estructura había reparado de forma completa el Volkswagen, mientras que Ulises Bertone había alistado el motor. Sin embargo, una serie de contratiempos a pocos días para la cita pampeana hicieron que el uruguayense tuviera que desistir de participar en dicho compromiso.

Ahora, el conjunto entrerriano ultima los detalles en el auto con vistas a lo que será su regreso en la Capital del Citrus. “Si no surge ningún imponderable, vamos a estar presentes en Concordia para la tercera fecha de la temporada 2026”, dijo el entrerriano.

A lo que agregó: “Recuperamos el auto después de la fecha La Plata y estábamos encaminados para ir a La Pampa, pero surgieron algunas cuestiones a poco de viajar y decidimos dejar pasar la carrera. Si bien nos perdimos una fecha, nos abocamos a trabajar en el Volkswagen Up con los lineamientos que nos dio Carlos Piaggentini y Ulises Bertone hizo lo propio en el motor”.

En cuanto al objetivo, Dodera manifestó que “trataremos de mostrarnos competitivos y empezar a sumar fuerte para crecer en el campeonato”.