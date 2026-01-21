Casa de Poeta continúa su ciclo de verano con música y poesía en Villa Urquiza

La propuesta cultural Casa de Poeta retomará su programación de verano a partir del viernes 23 de enero, desde las 21, en Villa Urquiza, organizada en la vivienda ubicada en calle Polo Martínez 49, donde cada viernes de enero y febrero se realizarán recitales de música y poesía en un patio abierto al público. La idea es dar continuidad a un ritual artístico iniciado en 2010 que convoca a vecinos y público en general a compartir veladas con artistas regionales y nacionales, y que este año sumará además la inauguración de la Sala de Arte Gloria Montoya, dedicada a la exposición y venta de obras de una referente del arte argentino.

El origen de esta experiencia cultural está estrechamente ligado a la historia personal y familiar de sus anfitriones. Hace varios años, la Municipalidad de Villa Urquiza decidió denominar con el nombre de Polo Martínez a la calle donde se encuentra la casa, en homenaje al padre de la familia. Desde entonces, vivir en la calle Polo Martínez 49 se transformó en una fuente permanente de compromiso y orgullo, y también en una responsabilidad que impulsó la creación de este ciclo de encuentros artísticos.

A lo largo de casi dieciséis años de los años pasaron por este espacio figuras como María Silva, Stella Berduc, el Grupo de Narración Oral Paranatecuento, Teatro del Bardo, Tamvos, Marino Frezetti, Cuarteto San Antonio, Chamamé Trío, Canción Mujer, Natalia Carossi, Miguel "Zurdo" Martínez, Ensamble Vocal Si 7, José Bulos, Cuarteto Furtivo, Dúo Bekes-Salomone, Silvina López, Ernesto Méndez, Maru Figueroa, Luis Bertolotti y su Conjunto, Juan Falú, Quequecha Brasseur y Claudia Rutar, Jaimo, Mauricio Laferrara, Enrique Suárez, Juan Carlos Eberhard, Patín Grippo, Erica Mohs, Leandro Esquivel, Combo Mutante, Melisa Budini, Juan Manuel Alfaro, Brenda Espinosa, Carlos Negro Pino, Claudia Regina Martínez, Alfredo Arce, Rudi Flores, Carlos Aguirre, Silvia Arazi, Susana Ratcliff, Ana Ponce, Sebastián Gangi, Gari Di Pietro, Marcela Méndez, Diego Martín Castro, César Farías Huenuqueo, Natalia Pérez, Ángela Herrera, Guitarras Gualeyas, entre muchos otros.

La programación continúa este viernes 23 de enero, a las 21, con la presentación del Dúo Martínez-Bulos, integrado por José Bulos en piano y Chela Martínez Bader en flauta y voz, con la participación como invitada de Soledad Castañares. El dúo ofrecerá un repertorio arraigado en la música litoraleña, con una propuesta sonora de tradición.

La agenda seguirá el viernes 30 de enero con la actuación de Acidito, grupo paranaense de música folclórica venezolana conformado por Electra Barbagelata en voz, Santiago Weber en cuatro, José Luis Viggiano en maracas, Juanjo Cáceres en bajo y Luis Barbiero en flauta.

La programación continuará en febrero con la presentación, el viernes 6, de Nicolás Faes Micheloud, músico paranaense que representó a la Argentina en festivales internacionales de charango y cordófonos. El ciclo cerrará el viernes 13 de febrero con Marcia Müller Trío, integrado por Marcia Müller en acordeón y voz, Federico Sgarbanti en percusión, Juanjo Cáceres en guitarra y Carla Semprún en producción, con una propuesta de la música latinoamericana.

Reservas al 343 5126724.