El Cine Bavio y su mística de barrio, eje de un encuentro con Claudio Cañete

Este jueves 22 de enero a las 20:30, en el Almacén de los 33, ubicado en la intersección de Bavio y Courreges de Paraná, se realizará un encuentro con el escritor y comunicador Claudio Cañete, quien dialogará junto a vecinos e integrantes de la Peña El Campito sobre historias y relatos vinculados al histórico Cine Bavio, con el propósito de fortalecer la memoria colectiva del barrio y repasar una parte importante de la historia cultural y social de la ciudad.

La actividad, titulada "Cine Bavio: una historia paranaense con mística de barrio", se enmarca en una propuesta de encuentro que invita a compartir recuerdos, anécdotas y testimonios en torno a uno de los espacios más recordados por generaciones de vecinos. Según se informó desde la organización, el formato será el de una charla abierta, en la que Cañete expondrá los ejes principales de su trabajo de investigación y escritura, y luego se abrirá el diálogo con el público presente, especialmente con integrantes de la Peña El Campito, que aportarán sus propias vivencias y miradas sobre el antiguo cine y su entorno barrial.

El eje central del encuentro será el libro escrito por Claudio Cañete, en el que el autor propone un recorrido a partir de voces, recuerdos, testimonios y anécdotas de hombres y mujeres que formaron parte de la historia del reconocido cine de Paraná. En sus páginas, Cañete reconstruye un camino que va desde la elección del nombre del Cine Bavio hasta los mitos y leyendas urbanas que circulaban por las calles del barrio en su época de mayor esplendor, pasando por escenas cotidianas, personajes entrañables y situaciones que marcaron la identidad del lugar.

El libro se expande hacia una mirada más amplia sobre los barrios que, en distintos momentos, quedaron en los márgenes de la ciudad y luego fueron integrándose al entramado urbano a partir del crecimiento de Paraná con el paso de las décadas. En ese sentido, el propio autor señala que la historia del Cine Bavio permite abrir líneas de análisis para quienes se interesan por investigar la historia local, los procesos de urbanización y la vida cultural en los barrios, ya que a través de un espacio concreto se reflejan transformaciones sociales, económicas y simbólicas de mayor escala.

La velada estará acompañada por la cantina del lugar.

La actividad será libre y gratuita.