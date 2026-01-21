La Noche de las Ciudades puso en marcha su ciclo de carnaval con una jornada en Paraná

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos puso en marcha una nueva edición de La Noche de las Ciudades, esta vez con eje en el carnaval, con una primera jornada que se realizó en La Vieja Usina de Paraná y que reunió comparsas y representaciones de distintas localidades de la provincia. La actividad fue impulsada por el área que conduce Julián Stoppello y tuvo lugar este lunes por la noche. La primera edición convocó a una importante cantidad de público y se propuso como objetivo promocionar los carnavales entrerrianos, generar intercambio cultural entre ciudades y acercar estas expresiones al principal centro cultural de la capital provincial. La iniciativa continuará la próxima semana con nuevas presentaciones, ya que se inscribe en una agenda más amplia de propuestas culturales, gratuitas y abiertas, que se desarrollan durante el verano en distintos espacios provinciales.

Stoppello explicó que se trató de la primera edición de La Noche de las Ciudades en versión carnaval y remarcó la respuesta del público. "La verdad que estamos muy contentos porque fue la primera edición de la Noche de las Ciudades versión carnaval. Estuvimos con Feliciano, Victoria y también una representación de la ciudad de Paraná y se acercó mucha gente a La Vieja Usina", señaló. Según indicó, la propuesta retoma una experiencia que se venía desarrollando durante el año en la Casa de la Cultura, donde una vez por mes se recibían distintas ciudades con propuestas musicales, gastronómicas y de emprendedores, pero adaptada ahora al contexto de carnaval y a un espacio más adecuado para ese tipo de expresiones.

El funcionario detalló que el objetivo de trasladar la actividad a La Vieja Usina fue jerarquizar la promoción de los carnavales en un ámbito de mayor escala. "En este caso del carnaval la idea era promocionar los carnavales de la provincia en el centro cultural más importante que tenemos en la Secretaría de Cultura", explicó, y consideró que la meta se cumplió. Durante la jornada participaron comparsas de distintas localidades, que realizaron un recorrido por la calle interna del predio, convertida en un pequeño corsódromo. El espectáculo tuvo una duración aproximada de una hora y media y permitió al público conocer las particularidades de los carnavales entrerrianos.

Stoppello subrayó que uno de los ejes centrales de la política cultural es abrir los espacios públicos para que sean habitados por toda la provincia. "Nos interesa primero abrir los centros culturales para que realmente los habiten todas las localidades de la provincia y, en segunda instancia, ofrecerle al público una pequeña muestra de lo que son los carnavales de cada una de las localidades, porque tienen sus particularidades, todos los carnavales son distintos", afirmó. En ese sentido, destacó la predisposición de las comparsas para viajar a Paraná y participar de una experiencia que también propicia el intercambio entre artistas y delegaciones.

La propuesta tendrá continuidad la próxima semana, nuevamente en La Vieja Usina, con la participación de Ubajay y Santa Elena. "Invitamos al público a conocer los carnavales que vienen. Va a estar Ubajay, Santa Elena, la semana que viene, a partir de las 20", adelantó el funcionario y remarcó que todas las actividades son de acceso libre y gratuito.

Al mismo tiempo, la Secretaría de Cultura avanza con una nutrida agenda para los próximos días. Este viernes se inaugurará una muestra en Aura, que abarca distintos terrenos artísticos. "Es una muestra de diseño, una muestra de artes visuales y también editorial. Hay distintos referentes que van a estar participando, espacio de venta también, así que súper recomiendo ir a partir de la tardecita del viernes", expresó Stoppello. Ese mismo día comenzará un ciclo de cine en la Biblioteca Provincial, recientemente puesta en valor, con un programa dedicado a Frankenstein y una curaduría acompañada por un docente de literatura inglesa.

El secretario también enumeró otras iniciativas en marcha, como el prefederal que se desarrolla en La Vieja Usina, con inscripciones aún abiertas, y el regreso de propuestas ya consolidadas, como La Noche de Jazz en la Casa de la Cultura durante todos los jueves de febrero. "Siempre estamos hablando de actividades con acceso libre y gratuito. Siempre hay servicio gastronómico para poder quedarse y compartir", destacó entre las propuestas adicionales que acompañan a la actividad principal.

La agenda sigue con el acompañamiento a fiestas populares y festivales en todo el territorio entrerriano, como la Fiesta del Arenero en Tala y el Festival Nacional del Chamamé, además del apoyo a los carnavales en distintas localidades. Stoppello remarcó que la provincia cuenta con una oferta muy importante en fiestas provinciales, nacionales y carnavales, que funcionan como uno de los principales atractores turísticos. "Esta cuestión cultural que ofrece Entre Ríos es uno de los atractores centrales y por eso el gobierno de la provincia está acompañando cada una de estas instancias", afirmó.

De cara a los próximos meses, el funcionario adelantó que ya se trabaja en una programación anual para el 2026, que incluye el funcionamiento de los centros culturales, la programación de museos y el desarrollo de programas itinerantes en todo el territorio. Entre ellos mencionó Fogón Entrerriano, Un Domingo Entrerriano y los Encuentros de Arte Entrerriano, que abarcan música, danza, artes visuales y teatro. También confirmó que la Feria Provincial del Libro volverá a realizarse en Concordia, en el Centro de Convenciones, en el mes de octubre, con el objetivo de hacer crecer una propuesta que en su primera edición tuvo un envión para poder proyectarse dentro del calendario provincial.