Oro Verde realizará un certamen folklórico previo al festival Canta y Baila

El municipio de Oro Verde ultima los detalles para la nueva edición 2026 de la fiesta Oro Verde Canta y Baila. Como otros años, incorporará un Certamen de Danzas Folklóricas destinado a bailarines de toda la provincia de Entre Ríos, que se realizará el viernes 7 de febrero desde las 19 en el Polideportivo Municipal, ubicado en la intersección de Las Golondrinas y Los Sauces. De ahí se seleccionarán a los ganadores que formarán parte del escenario principal del festival y otorgar premios en efectivo en dos categorías.

El certamen estará abierto a conjuntos y parejas de danza folklórica, tanto en estilo tradicional como estilizado, y contará con un jurado especializado que será el encargado de evaluar a los participantes y definir a los ganadores. Las categorías en competencia serán conjunto de baile folklórico (tradicional o estilizado) y pareja de baile folklórico (tradicional o estilizado), y los premios consistirán en una presentación en el Festival Oro Verde Canta y Baila 2026, que se desarrollará el 14 de febrero, además de montos en efectivo de $120.000 para la pareja ganadora y $250.000 para el conjunto ganador. La inscripción al concurso se realiza mediante un formulario digital disponible en este enlace, y las consultas pueden dirigirse al correo electrónico certamenoroverdecantaybaila@gmail.com

El jurado estará integrado por Romina Cáceres, Soledad Ramírez y Rodrigo Penco. Cáceres es técnica en Danzas Tradicionales Argentinas y cuenta con una extensa trayectoria como bailarina y jurado, con premios como Pareja de baile y conjunto en Laborde 2016, Pareja nacional y del Mercosur de Chamamé 2016, Pareja tradicional Cosquín 2017 y Pareja nacional de baile litoraleño 2018, además de haber integrado jurados técnicos en certámenes Pre Laborde y Pre Cosquín a nivel nacional. Ramírez es licenciada en Folklore por la Universidad Nacional de las Artes, gestora cultural, docente, coreógrafa y bailarina, con experiencia en compañías de Buenos Aires y Entre Ríos, campeona nacional de baile litoraleño en Gessler 2025 y de rasguido doble en San Carlos 2025, y representante de Entre Ríos en el Festival Nacional de Malambo Laborde 2026 como pareja de danza. Penco es profesor de Danzas Folklóricas del IDAF desde 2005, secretario de Extensión y Cultura de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER desde 2018, coordinador del Taller de Folklore de esa unidad académica desde 2017 y secretario de Extensión de la misma casa de estudios.

En paralelo al anuncio del certamen, la organización confirmó que ya se encuentran a la venta las entradas para la nueva edición del festival Oro Verde Canta y Baila, que se realizará el viernes 14 de febrero a las 21 en el predio Multieventos, ubicado en Los Tordos y Los Sauces. La grilla artística incluirá exponentes de la cumbia santafesina como Marcos Castelló y Los Lirios, además de las presentaciones de Tolato Trío, Los Majestuosos del Chamamé, Azul Saita, el Ballet Emovere, los ganadores del Certamen de Baile de esta edición y las Bastoneras Guardia del Paraná. La propuesta se completa con una oferta gastronómica a cargo de instituciones de la localidad, que elaborarán comidas y minutas, junto a stands de feriantes y emprendedores.

En cuanto al sistema de venta de entradas, se informó que las generales para quienes no residen en Oro Verde tienen un costo anticipado de $5.000 y pueden adquirirse de manera online. Para residentes en la localidad, las entradas anticipadas cuestan $3.000 y se venden en el Complejo de Piletas Municipal, en Los Tordos y Los Sauces, de lunes a viernes de 13 a 19, con presentación obligatoria del DNI que acredite domicilio en Oro Verde. El día del evento, los valores en puerta serán de $8.000 para oroverdenses y $10.000 para no residentes. Los jubilados que no residan en la localidad abonarán $5.000 en puerta, sin venta online, mientras que los jubilados o pensionados oroverdenses tendrán pase gratuito.

Las personas con discapacidad, presentando certificado y con un acompañante, y los menores de 12 años, tanto residentes como no residentes, podrán ingresar de manera gratuita.