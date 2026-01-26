CUAC! difundió la grilla de propuestas culturales para cerrar enero y comenzar febrero

El programa CUAC! Cultura Activa Verano dio a conocer la programación de actividades culturales y recreativas que se desarrollarán entre el lunes 26 de enero y el domingo 1 de febrero en distintas sedes de la ciudad de Paraná y otras localidades de la provincia. La propuesta incluye espectáculos musicales, cine al aire libre, peñas en vivo, desfiles de comparsas y la apertura diaria de museos y espacios patrimoniales, con el propósito de ofrecer alternativas culturales gratuitas para vecinos y turistas durante la temporada estival.

La agenda comenzará el martes 27 de enero a las 20 con la "Noche de las Ciudades, Edición Carnaval", que tendrá lugar en La Vieja Usina, ubicada en Matorras 861, en la ciudad de Paraná. La actividad reunirá a las comparsas de Santa Elena, Ubajay y Paraná, en un desfile que buscará mostrar la diversidad y riqueza del carnaval entrerriano. Además del espectáculo central, el encuentro contará con propuestas gastronómicas y sorteos para el público asistente, en una jornada pensada para celebrar la identidad festiva de distintas localidades de la provincia y promover el intercambio cultural entre comunidades.

El miércoles 28 de enero, también a las 20, se realizará una nueva edición de la CUAC! Peña en vivo en el Mirador TEC, ubicado en la Plaza Patito Sirirí, en la costanera de la capital entrerriana. La noche contará con la participación del comunicador Lalo Mir junto a artistas locales, en un formato que incluirá música en vivo, encuentro social y una atmósfera distendida al aire libre. Desde la organización se invitó al público a llevar su propia lona o reposera para disfrutar del espectáculo.

El viernes 30 de enero a las 20:30 será el turno del Cineclub Noble del Iaaer en la Biblioteca Provincial, situada en Alameda de la Federación 278, en Paraná. En esa oportunidad se proyectará La maldición de Frankenstein, el clásico del cine de terror dirigido por Terence Fisher en 1957. La actividad forma parte del ciclo de cine impulsado por el Instituto, con el objetivo de acercar al público obras destacadas de la historia del cine.

La programación semanal culminará el domingo 1 de febrero a las 20 con una nueva función de Cine bajo las Estrellas en el Anfiteatro Héctor Santángelo de Paraná. En esa ocasión se proyectará el largometraje Las buenas intenciones junto con el cortometraje El trámite. La actividad es organizada de manera conjunta por el Iaaer y la Municipalidad de Paraná, y propone una experiencia cinematográfica al aire libre, pensada para disfrutar solo, con amigos o en familia.

Además de los eventos puntuales, la agenda CUAC! Cultura Activa Verano incluye la apertura diaria de museos y espacios culturales de la provincia, con horarios extendidos para facilitar el acceso del público. En Paraná, el Museo Casa de Gobierno, ubicado en la intersección de Córdoba y México, podrá visitarse de martes a viernes de 7:30 a 13:30 y los sábados de 9 a 12. El Museo Provincial de Bellas Artes, en Buenos Aires 355, abrirá de martes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 20, los sábados de 9 a 12 y de 17 a 20, y los domingos de 9 a 12. El Museo Histórico de Entre Ríos, en Buenos Aires 286, funcionará de martes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 20, y los sábados de 9 a 12 y de 17 a 20.

También formarán parte del circuito cultural el Museo Provincial de la Imagen, en Buenos Aires 179 de Concordia, que abrirá de martes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 20, y los sábados de 10 a 12 y de 17 a 19. El Archivo de Entre Ríos, ubicado en Alameda de la Federación 222 de Paraná, podrá visitarse de lunes a viernes de 7:30 a 12:30, mientras que el Museo y Mercado de Artesanías, en Urquiza 1239, abrirá de lunes a viernes de 7:30 a 12. Por su parte, el Museo de Ciencias Naturales Antonio Serrano, en Gardel 62, funcionará de martes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19, los sábados de 9 a 13 y de 15 a 19, y los domingos de 10 a 13.

En el interior de la provincia, uno de los espacios destacados será el Molino Forclaz, en Los Colonos s/n, Colón, que abrirá de martes a domingo de 9 a 13 y de 18 a 20, con visitas guiadas cada hora. Además, el jueves 29 de enero a las 20 se realizará una visita guiada teatralizada en ese mismo sitio, con reservas previas al teléfono 3447 577133.