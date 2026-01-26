Humor frente al río despide su edición de verano

El Municipio de Paraná anunció el cierre del ciclo Humor frente al río, una propuesta cultural de verano que tendrá lugar este viernes en las escalinatas de Sala Mayo, a orillas del río Paraná. La actividad se realizará al aire libre y contará con las presentaciones de los comediantes Belisario Ruiz, Ignacio Grünbaum y Lisandro Riera, junto a la participación especial de la humorista Marita Cortés como invitada.

El espectáculo se desarrollará en un formato de stand up, con monólogos individuales a cargo de cada uno de los artistas. Desde la organización señalaron que la propuesta apunta a cerrar el ciclo con una noche de "comedia pura". La convocatoria invita al público a llevar su propia reposera para disfrutar del show cómodamente, y contará además con un patio gastronómico, que funcionará como complemento de la velada y permitirá prolongar la permanencia en el lugar.

Belisario Ruiz, Ignacio Grünbaum y Lisandro Riera integran la grilla de este cierre como tres referentes del circuito regional de stand up, con trayectorias que incluyen presentaciones en salas, bares, festivales y ciclos culturales. A ellos se sumará Marita Cortés, invitada especial de la noche, cuya participación ampliará la diversidad de voces y estilos sobre el escenario.

El ciclo Humor frente al río forma parte de la agenda impulsada por el Municipio de Paraná a través de sus áreas de Cultura, con el propósito de llevar espectáculos gratuitos a distintos puntos de la ciudad.

La actividad será de acceso libre y gratuito.