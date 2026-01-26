Diana Zapata protagoniza la segunda fecha del ciclo acústico en la Mutual Modelo

La cantante entrerriana Diana Zapata se presentará el viernes 13 de febrero a las 21:30 en la Mutual Modelo de Paraná, en el marco del ciclo de espectáculos acústicos que la institución viene desarrollando en la ciudad. El concierto tendrá se realizará en una sala recientemente acondicionada para este tipo de encuentros culturales, con ingreso por la playa de estacionamiento ubicada junto al Teatro 3 de Febrero. La actividad es organizada por la Mutual Modelo con el objetivo de poner en valor a los artistas entrerrianos, generar un espacio sostenido de visibilidad para la música local y acercar propuestas culturales al público paranaense.

La presentación de Zapata será la segunda fecha de este nuevo ciclo acústico, que fue inaugurado semanas atrás con un concierto del reconocido músico César Nani. Desde la organización señalaron que la propuesta busca consolidar una agenda cultural estable, con al menos una presentación mensual, que permita fortalecer el circuito artístico local y ofrecer una alternativa distinta dentro de la oferta cultural de la ciudad.

El espectáculo contará con la conducción de Elpidio "Pato" Sosa, músico, intérprete, compositor y conductor radial de extensa trayectoria en Paraná.

Diana Zapata es una de las voces destacadas de la música entrerriana y cuenta con una larga trayectoria dentro del ámbito del folclore y la canción popular. A lo largo de su carrera participó en distintos festivales, ciclos culturales y proyectos musicales, tanto en la provincia como en otros puntos del país. Su repertorio dialoga con las raíces litoraleñas y con una mirada contemporánea sobre la canción.

Desde la organización remarcaron que este ciclo tiene como eje central poner en valor a los artistas de Entre Ríos, generando un espacio de encuentro directo con la comunidad y promoviendo la circulación de propuestas musicales de calidad en ámbitos no tradicionales. La iniciativa se inscribe dentro de una política cultural de la Mutual Modelo orientada a acompañar el desarrollo del sector artístico local.

La entrada será libre y gratuita.