Juventud Unida le ganó a Sanjustino a domicilio y es finalista de la Región Litoral Sur

Juventud Unida de Gualeguaychú se clasificó finalista del Torneo Regional Federal Amateur: venció a Sanjustino por 1 a 0, como visitante, y cerró con un global de 2 a 0 la semifinal de la Región Litoral Sur para quedar a tres partidos del ansiado ascenso al Federal A. El ingresado Agustín Benedetti marcó a los 41 minutos del segundo tiempo el único gol del encuentro, disputado este domingo en territorio santafesino.

El Decano supo administrar la ventaja de la ida (1-0) y no pasó zozobra, porque dominó el juego del comienzo pese a la obligación del local de salir a buscar la victoria. Los dirigidos por Miguel Fullana cumplieron con el planteo: no se arrinconaron contra el arquero César Horst y supieron presionar en el mediocampo para generar ocasiones de gol.

Una de las llegadas más claras no pudo ser aprovechada por Maximiliano Solari en un mano a mano porque su definición fue desviada. Más tarde, el arquero Cristian Reginelli les negó la apertura del marcador a Damián Zadel y al propio Solari. Como única respuesta, el cuadro santafesino sacudió un poste con un remate de Lorenzo González.

La tónica no cambió en el complemento y fue el Juve el equipo que más generó: Marcelo Olivera estuvo muy cerca de darle la victoria. Sin embargo, el premio llegó a los 41 minutos, en una combinación entre los ingresados Iván Esquivel y Agustín Benedetti. El misionero desbordó por izquierda y envió un centro que fue despejado por la defensa, pero el rebote fue capturado por el larroquense Benedetti, con un derechazo letal para el 1 a 0.

Así, el equipo de La Vía logró una sólida victoria y sacó boleto para la definición de la Región Litoral Sur, donde enfrentará a un histórico del ascenso: Ben Hur de Rafaela. El equipo de la Cuenca lechera viene de eliminar a Puerto San Martín (3-1 en la serie). El primer duelo entre el Juve y la BH se jugará en Gualeguaychú y la revancha en territorio santafesino.