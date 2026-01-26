Músicos de trayectoria se presentarán en un concierto al anochecer en Oro Verde

El Municipio de Oro Verde anunció la realización del concierto "Concierto al anochecer", una propuesta cultural abierta a todo público que tendrá lugar el jueves 29 de enero, a las 20:30, en el Museo Regional Conrado Hasenauer, ubicado en calle Los Tordos 241. La actividad contará con la participación de Martín Larraburu en violín, Melina Firpo en flauta traversa y piccolo, y Marcela Méndez en arpa, tres músicos de reconocida trayectoria.

La iniciativa forma parte de la agenda cultural impulsada por la temporada de verano. Desde la organización destacaron que el concierto fue pensado como una propuesta amplia que abarca composiciones del ámbito académico y conocidas melodías del cine.

El violinista Larraburu será uno de los protagonistas de la velada. Se trata de un músico de amplia trayectoria, integrante por concurso de las Orquestas Sinfónicas de Entre Ríos y Santa Fe, con una destacada labor en música sinfónica, de cámara y en el ámbito de la docencia. Su recorrido profesional incluye presentaciones en distintos escenarios del país y una sostenida actividad como formador de nuevas generaciones de intérpretes.

Por su parte, Firpo se presentará en flauta traversa y piccolo. Nacida en Paraná, es flautista y musicoterapeuta, e integra la Orquesta Sinfónica Municipal de San Martín. Además de su trabajo en orquesta, participó en diversos proyectos pedagógicos y llevó adelante actividades vinculadas a la musicoterapia.

La tercera intérprete será Marcela Méndez, arpista, pedagoga e investigadora de prestigio internacional, considerada una referente del arpa en Argentina y en América Latina. Cuenta con una extensa trayectoria como solista y una célebre tarea como difusora de la música argentina para arpa, tanto en el país como en el exterior. Su trabajo contribuyó de gran manera a la ampliación del repertorio para este instrumento y a su proyección en distintos ámbitos académicos y artísticos.

La actividad no requiere inscripción previa y se realizará con entrada libre y gratuita.