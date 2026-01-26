Fútbol, sin descanso: Platense e Instituto abren la segunda fecha del Apertura

El Calamar y La Gloria buscarán este lunes su primer triunfo en el torneo.

Platense recibirá este lunes a Instituto de Córdoba en el inicio de la 2ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El partido en el estadio Ciudad de Vicente López se jugará desde las 17, con el arbitraje de Bruno Amiconi, en el marco de la Zona A del certamen de Primera División, que no da respiro con su programación.

El compromiso será televisado por Espn Premium, contará con Lucas Germanotta y Federico Lapalma como primer y segundo asistente; Jorge Broggi será el cuarto árbitro; Yamil Possi será el VAR y Mariano Ascenzi su asistente (AVAR).

Con Walter Zunino como DT, el objetivo del Marrón para este semestre es claro: hacerse fuerte en casa para no sufrir con la tabla de abajo y soñar con meterse en puestos de copas internacionales. El conjunto Calamar viene de empatar sin goles con Unión de Santa Fe en el estadio 15 de Abril.

Para este debut de local, el DT apostará por la misma formación que debutó en el torneo: Matías Borgogno; Tomás Silva, Eugenio Raggio, Ignacio Vázquez y Juan Ignacio Saborido; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil, Guido Mainero y Juan Carlos Gauto; Franco Zapiola y Leonardo Heredia.

Por el lado de Córdoba, la expectativa es total pese a la caída por 1 a 0 con Vélez en el estreno. Daniel Gato Oldrá tendrá algunas bajas importantes: John Córdoba (sobrecarga muscular en el isquio femoral del muslo derecho), Gonzalo Requena (sobrecarga muscular en el recto femoral izquierdo), Gastón Lodico (no firmó la renovación de su contrato) y Manuel Romero (rotura de ligamento cruzado anterior y menisco interno de rodilla derecha)

La probable formación de La Gloria para este lunes es la siguiente: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Fernando Alarcón y Diego Sosa; Juan Méndez y Franco Moyano; Nicolás Guerra o Jonás Acevedo, Franco Jara y Alex Luna.