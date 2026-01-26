Flotta analizó la primera fecha del Apertura: “Boca ganó bien y ante un rival muy difícil”

En su columna habitual para el programa “A Quien Corresponda” (FM 94.7 Mhz-Radio Plaza), Rubén Flotta analizó los partidos sobresalientes de la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y anticipó que habrá mucha actividad en 2026, debido a la disputa el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México.

“Vamos a tener un año a puro fútbol, con el Mundial, con los campeonatos. En las primeras tres fechas o cuatro, se juegan todo en tres semanas. Será terrible. Todos los días tenemos fútbol, porque hoy arranca otra vez la segunda fecha y hasta el jueves vamos a tener fútbol. Y después el viernes, increíble la maratón. Bueno, pero está bien, si es lo que nos gusta, ¿no? Y que tanto lo anhelábamos”, sostuvo.

En el comienzo de su análisis, el entrenador comentó el triunfo de Boca ante Deportivo Riestra en La Bombonera. “Ganó bien, lo buscó con una formación sin un 9, porque ante las lesiones de (Miguel) Merentiel, (Edinson) Cavani y Milton (Giménez), tuvo que jugar (Lucas) Janson. La formación que metió (Claudio) Ubeda tuvo muchos volantes ante un equipo muy difícil. Porque, cuidado, yo no le quito mérito al triunfo de Boca, porque ganó bien y ante un rival muy difícil”, expresó.

“Riestra, el año pasado, fue el equipo menos vencido. Claro, hace una línea de cinco (defensores) y después cuatro (mediocampistas) adelante, lo que se lo hace muy complicado entrar. Y a Boca se le dificultó muchísimo ayer los últimos 30 metros. Y solo lograba situaciones de riesgo en pelotas paradas, ¿no? Lo que es muy difícil”, agregó a su análisis.

“Y ahí sí me llamó la atención... que falló la gente de Riestra, teniendo una gran altura, y también, a ver, un detalle, si (Lautaro) Di Lollo lleva hecho en Boca, desde que juega en Primera División, cinco goles, quiere decir que tiene una estadística bastante importante, no bastante, importantísima en pelota parada”, comentó y elogió el rol de Leandro Paredes como ejecutante.

“Es un arma de gol, en tiro libre, en córner, De 20 y pico de goles a favor, Boca hizo 12 de pelota parada en 2025. Entonces el riesgo es que vos corres ante Boca; tenés que enfocar todo eso en esas situaciones de juego. Y fue así como perdió el partido Riestra, faltando 15 minutos. Cuando lo tenía apretado a Boca, cuando ya parecía que el empate se podía consumar. Vino el tiro libre y el cabezazo de Di Lollo, que consiguió el 1 a 0, merecido, ¿no?, porque Boca fue más”, agregó.

Flotta, además, destacó la manera de romper muros defensivos como el que presentó Riestra en La Boca. “Cuando a vos te presentan así, no hay manera. Es muy, muy difícil. Vos tenés que resolverlo rematando de media distancia”, dijo. “Después el juego se complica demasiado porque cuando vos eliminaste a un jugador de Riestra llega otro, o sea, se complementan bien”, añadió.

El excolaborador de Ricardo Zielinski no ahorró elogios para el Malevo y su entrenador: “Las estadísticas lo marcan. Defensivamente es el mejor equipo. Y cuidado, a mi manera de ver, lo dije el año pasado, para mí Riestra, de acuerdo al valor económico de sus jugadores y la institución, es el mejor equipo plantado tácticamente en el fútbol argentino. Ha hecho un gran trabajo este chico (Gustavo) Benítez, sin ningún tipo de duda. Y vos analizás la formación de Riestra y no conocés. Tenés que buscar bien, sacando (Miguel) Barbieri, tenés que ir a buscar bastante de dónde aparece cada jugador. No son chicos conocidos con un gran nivel. Sin embargo, es un equipo trabajador, humilde y que la verdad se ha ganado el respeto del fútbol argentino”.

Y continuó: “La verdad lo respeto muchísimo a Riestra, pues ya lo dije el año pasado. Y lo demostró ayer en La Boca. Incluso hasta pudo sacar el empate que salvó (Agustín) Marchesin, ¿no? Pero igual hubiese sido injustificado. Yo ayer quizá, el defecto que le noté a Riestra fue precisamente el déficit en la marca aérea, que es lo que mejor tiene Boca Y después nos contragolpeó poco, porque quizás si la línea la hubiese metido 5 metros más adelante, o 10 metros, hubiese tenido tiempo para contragolpear. Pero como estaba tan atrás, le costaba mucho la distancia para llegar al arco de Marchesín. Sabemos que Claudio (Úbeda) es cuestionado por un sector, pero este triunfo le va a dar tranquilidad, porque si no empiezan de vuelta los corrillos y todos esos problemas, y entonces es muy difícil trabajar, ¿no?

Además, el Bicho calificó de “buen triunfo” el de River ante Barracas Central, el pasado sábado, por 1 a 0. “Ganó bien en una cancha difícil. Pero la verdad me sorprendió. Me sorprendió esta vez porque a Barracas no lo vi bien. El Guapo también se considera un equipo difícil, más en su cancha, pero dio mucha ventaja. El medio de River, Juanfer (Quintero), que fue uno de los mejores jugadores, jugó solo prácticamente. Sobre un sector derecho, en posición 8 adelantado, y recibió todos los tiros. Todas las pelotas las recibía solo y distribuía de ahí; fue el eje de este River justo con (Aníbal) Moreno, el 5 que vino de Brasil, el chico que jugó en Racing, que quizás fue el mejor jugador de la cancha junto a Juanfer”, puntalizó.

“El árbitro (Nicolás Ramírez) no le dio un penal clarísimo a River, cuando estaba en 0 a 0: fue una mano clarísima (de Gastón Campi). Estaba (Héctor) Paleta en el VAR, se hizo el distraído. Paleta es uno de los que es cuestionado también, pero fue clarísimo el penal, no sé cómo el VAR no llamó e hizo ver la jugada de vuelta. Hay que terminar con todas esas cositas, porque con esas manías seguimos, ¿no?”, disparó Flotta.

“Barracas le jugó con ese tradicional 5-3-2, que a mí me llamó la atención porque perdió en el medio; River jugó con un 4-3-2-1 y tenía cinco volantes, Quintero y Moreno manejaban la pelota a su criterio”, explicó sobre lo táctico y añadió: “River ganó en una cancha difícil, pero yo creo que tiene que mejorar. Cuidado porque sigue dando esas ventajas defensivas. Esto recién empieza, así que vamos a ver qué pasa”.

En otro orden, el exfutbolista de Banfield consideró que “Racing se encontró a los ocho minutos perdiendo y se le complicó” ante Gimnasia y Esgrima La Plata, que le ganó 2 a 1 en el estadio Carmelo Zerillo. “Se le complicó, pero Gimnasia hizo un gran trabajo con la incorporación de (Ignacio) Nacho Fernández, que le da un toque de distinción a este equipo de chicos”.

Sobre La Academia, Flotta indicó que el “Racing de (Gustavo) Costas también tiene sus vaivenes, lo decimos siempre. Juega 4-3-3 y yo no sé si este chico (Valentín) Carboni es extremo. A veces es un tema de discusión jugar con jugadores que no sienten la posición y vos lo pones ahí”, planteó. “Vos tenés que poner al jugador donde mejor puede rendir. Esa es el arte de un técnico, saber distribuir a los jugadores en el campo y donde mejor se sienten”, argumentó.

“Carboni tiene antecedentes de jugar ahí, algún partido de extremo pero yo digo por la altura que tiene y me da la impresión que no es muy rápido, entonces lo desperdiciás ahí yo creo que es más para jugar adentro que afuera. Si vos querés jugar con un extremo, poné a (Duván) Vergara o a (Santiago) Solari. Entonces eso es lo que a mí me llama la atención. A veces muchos técnicos creen que los esquemas son más importantes que los jugadores. No, los jugadores son más importantes siempre que los esquemas”, completó.

De todas maneras, el DT sostuvo que “Gimnasia le ganó bien” a un Racing que “dio mucha ventaja atrás” porque “los laterales suben” al mismo tiempo. “(Gastón) Martirena parece que está en un picnic. Es un jugador que tuvo su momento muy bueno en Racing y tiene condiciones para ser un gran jugador, pero hay que hablarle, hacerle un lavado de cabeza y decirle: ‘nene, ¿qué te pasa vos?’ A ver si juega serio. Porque parece que cuando va para atrás nada, o sea, no defiende nada. Va con la pelota, para arriba, la pierde, viene caminando. Es para llamarle la atención. Y (Gabriel) Rojas también, que va al mismo tiempo, y vos quedás con dos centrales. Y dos, tres veces quedaste expuesto al contragolpe, que Gimnasia pudo liquidarlo en el primer tiempo, porque tuvo dos situaciones clarísimas para aumentar el marcador”, analizó.

A continuación fue el turno del otro equipo de Avellaneda: “Independiente había ganado los partidos amistosos, creó expectativa, la gente está esperando un campeonato por lo menos, que hace rato que no logra. Pero tuvo orden en el primer tiempo. (Gustavo) Quinteros es un buen entrenador, lo complicó a Estudiantes, lo atacó con (Leandro) Godoy y con (Facundo) Zabala por los costados. Llegó el gol de un lateral que cabeceó (Gabriel) Ávalos para atrás y (Luciano) Cabral hizo el gol”.

Sin embargo, todo cambió en el complemento con un gol tempranero y la roja a Santiago Montiel: “Este chico (Santiago) Montiel comete otra imprudencia. De entrada le empató a Estudiantes, a los 20 segundos. El equipo entró dormido, adormecido del vestuario porque es difícil que te hagan casi de salida un gol. Tenés que estar muy dormido. Bueno, se lo hicieron a Independiente con una pelota muy buena de Estudiantes. Medina le metió la pelotita al chico de Estudiantes (Fabricio Pérez), y logró el empate. Y después Montiel se hace pulsar en forma ingenua y lo deja con 10”.

Por último, Flotta indicó que el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol “es un campeonato muy atípico” y “ya vimos dos veces” situaciones similares con equipos que clasificaron octavos en la fase regular y luego se consagraron campeones, como Platense y Estudiantes de La Plata. “Acá el tema es clasificar dentro de los ocho (primeros del grupo). Así que no hay tanto dramatismo cuando se pierde algún partido, a pesar de que a lo último hay que recuperar los puntos perdidos. Vamos a ver 30 equipos, me parece que es una locura; yo sigo pensando que todas las ligas del mundo tienen 20 y nosotros tenemos 30. Hay partidos que no tienen realmente trascendencia. No generan gran expectativa. Entonces, eso complica, le resta nivel y calidad al fútbol. Es la realidad. Así que, vamos a ver qué pasa”, concluyó.

El análisis completo de Rubén Bicho Flotta: