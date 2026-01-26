Urdinarrain tendrá una nueva edición de la Fiesta Provincial del Caballo con cuatro noches de música

La ciudad de Urdinarrain, en el departamento Gualeguaychú, será sede de una nueva edición de la Fiesta Provincial del Caballo, que se desarrollará desde el miércoles 28 hasta el sábado 31 de enero de 2026, con una grilla artística y tradicional ya confirmada. El encuentro reunirá espectáculos musicales, competencias ecuestres, jineteadas, payadas y actividades criollas, con el objetivo de promover la cultura entrerriana, fortalecer la identidad regional y ofrecer una propuesta recreativa para el público durante la temporada de verano.

La programación comenzará el miércoles 28 de enero, jornada que tendrá entrada gratuita para todo el público. Ese día se desarrollarán carreras de rienda en categorías mayores y menores, junto con presentaciones artísticas a cargo de Estilo Vargas y La Sin Nombre.

El jueves 29 la actividad continuará con una noche que combinará música tropical y folclórica con las tradicionales jineteadas. Sobre el escenario se presentarán Grupo Trinidad, Los Ara Vera y Heredando Raíces. En el campo de jineteada habrá competencias en las categorías Bastos y Crines, además del Broche de Oro en la categoría Cuero Tendido, una de las instancias más esperadas por el público. Al finalizar la programación principal, se realizará una peña abierta para prolongar el clima festivo. Para esta jornada, el valor de la entrada general será de $25.000, mientras que los menores de hasta 12 años abonarán $6.000 y los jubilados $15.000. También estará disponible la opción de conservadora, que no incluye el acceso general, con un costo de $35.000.

El viernes 30 estará marcado por la inauguración oficial de la fiesta y una grilla artística encabezada por Mario Pereyra, El Patrón del Chamamé y Litoral Chamamecero. En el sector de destrezas criollas se disputarán jineteadas en las categorías Bastos y Crines, junto con el Broche de Oro en categoría Gurupa. Al igual que la noche anterior, se desarrollará una peña al cierre de la jornada. Las entradas para el viernes tendrán un valor de $30.000 en el caso de la general, $6.000 para menores de hasta 12 años y $15.000 para jubilados, manteniéndose el precio de la conservadora en $35.000.

El cierre de la fiesta será el sábado 31 de enero con una programación que reunirá a Los Majestuosos del Chamamé, Corcho González y su conjunto, Giane Iglesias y Grupo Electrógeno. Durante la jornada se realizará un desfile tradicionalista por las calles de la ciudad y el sorteo de un potrillo Cuarto de Milla. En el campo se llevarán a cabo nuevas jineteadas en las categorías Bastos y Crines, además de la final del campeonato en ambas divisionales. La noche culminará con una peña abierta al público. Para esta última jornada, el valor de la entrada general será de $40.000, con un costo de $6.000 para menores de hasta 12 años y $20.000 para jubilados, mientras que la conservadora mantendrá su precio de $35.000.

Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma Paseshow.