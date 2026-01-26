Básquet: Rocamora reaccionó a tiempo y consiguió su primer triunfo de 2026

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay venció a Lanús por 74 a 63 y consiguió su primera victoria del año en la Liga Nacional Femenina de Básquetbol. En el estadio Julio César Paccagnella, el único representante entrerriano en la divisional reaccionó para obtener un triunfo que corta cinco derrotas en serie en el certamen.

El Granate comenzó mucho mejor y se llevó el primer tramo por 13-23. La visita metió 5/9 en triples con Oltmann y Sánchez como estandartes. En el segundo cuarto, un triple de Schunk levantó a Rocamora, siguió bien Manuela González y se emparejaron las cosas (23-24). Después de un tiempo, la visita se recompuso y con nuevos triples cerró el primer tiempo 27-37.

La reacción del equipo de Sabrina Scévola llegó en el tercer parcial en el que le devolvió gentilezas a su rival y selló un 23-13 que dejó el partido igualado (50-50). Apariciones de Florencia Losada, Guadalupe Chiapella y Santini fueron determinantes en la remontada. Santina Cherot Magri también empezó a ser valiosa. En el cuarto decisivo el local consiguió despegarse al inicio pero Lanús siguió batallando y llegaron a un cierre apretado (67-62). En el último minuto la orden del banco visitante fue cortar cada acción con falta y así Rocamora terminó asegurando su primera victoria de esta parte de la Liga.

Con 14 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias Paula Santini fue la mejor del partido. En cuanto a goleo la siguieron Losada (14) y Nerea Schmidt (10). La goleadora Granate fue Olivia Oltmann con 14 unidades (4 triples) seguida por los 10 de Martina Scian. Lanús sumó en total 10/35 en tiros desde afuera de los 6.75.

Prensa Rocamora